‘Es ficción, no hay pruebas’... Sheinbaum sobre artículo de NYT sobre colusión de su gobierno con el narco

Para Sheinbaum, este episodio no es nuevo, sino una secuela de la narrativa del “ narcopresidente ” que se intentó instaurar durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La presidenta argumentó que estas acusaciones carecen de la base mínima necesaria en cualquier sistema de justicia: las pruebas. Según su visión, el ruido mediático busca opacar los esfuerzos actuales de pacificación, intentando revivir fantasmas del pasado sin presentar un solo documento o testimonio verificado que sustente la supuesta colusión con el crimen .

Desde el corazón de Morelia, Michoacán , la escenografía política de la “mañanera” se transformó en un espacio de defensa tajante frente a la prensa internacional. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no se anduvo con rodeos al abordar el reciente reportaje del New York Times , el cual sugiere una supuesta colusión entre su administración y el crimen organizado . Con un tono firme y un léxico que buscó desarmar la narrativa del medio estadounidense, la mandataria sentenció que se trata de un “artículo ficción” diseñado para alimentar una campaña de desprestigio.

En un ejercicio de memoria histórica, la jefa del Ejecutivo contrastó la situación actual con el caso de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad condenado en Estados Unidos. Recordó que, en aquel caso, sí existieron evidencias tangibles de que el máximo encargado de la seguridad nacional estaba vinculado con la delincuencia. Para la mandataria, resulta irónico que los sectores que hoy critican sin pruebas hayan olvidado un periodo donde la traición institucional estaba documentada y probada ante jueces internacionales.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Uno puede cometer errores’... Sheinbaum defiende a Hugo Aguilar por incidente de su zapatos

UNA RADIOGRAFÍA ESTADÍSTICA FRENTE AL RELATO MEDIÁTICO

La estrategia de respuesta de la presidenta no solo fue retórica, sino también numérica. Sheinbaum subrayó que su administración no podría entregar los resultados actuales si existiera un pacto con los grupos delictivos. En su lógica, la seguridad nacional se mide con datos, no con suposiciones periodísticas. Presentó una comparativa histórica de los homicidios diarios en México para demostrar que la tendencia, aunque compleja, muestra una ruta de descenso bajo su mando y el de su predecesor, en contraste con los aumentos exponenciales de sexenios pasados.

Las cifras presentadas fueron contundentes: mientras que el gobierno de Felipe Calderón inició con 28.6 homicidios diarios y se disparó a 70.9, y el de Enrique Peña Nieto escaló de 63.2 a 100, la administración actual recibió el país con 91.7 y ha logrado reducir la cifra a 64 homicidios diarios promedio. Este “blindaje estadístico” fue utilizado por la presidenta para cuestionar la veracidad del New York Times, sugiriendo que los números reales contradicen cualquier teoría de complicidad que permitiera el avance impune de la violencia.

Sheinbaum también aprovechó para recordar que el Gabinete de Seguridad trabaja de forma permanente y coordinada con todos los estados, sin importar el color partidista. Esta operatividad diaria, afirma, es incompatible con una estructura de colusión. La presidenta enfatizó que la soberanía de México también se defiende en la verdad informativa, y que aceptar denuncias sin pruebas como hechos consumados es una vulneración al sistema penal acusatorio que rige en el país.

EL RIGOR DEL SISTEMA PENAL Y LOS EJES DE LA PAZ

Durante la conferencia, se abordó la diferencia entre una denuncia y una verdad jurídica. La mandataria explicó que el hecho de que exista un señalamiento en un medio o una fiscalía no significa que sea cierto; en el sistema actual, la Fiscalía General de la República debe abrir carpetas y recabar evidencias antes de llevar cualquier caso ante un juez. “Tiene que haber investigación y tiene que haber pruebas”, insistió, haciendo un llamado a la responsabilidad periodística para no confundir la libertad de expresión con la propagación de noticias falsas.

La ruta para disminuir la violencia en el país, según Sheinbaum, se mantiene firme sobre dos ejes centrales: la atención a las causas sociales y la cero impunidad. La presidenta sostiene que atacar la raíz de la desigualdad es lo que realmente debilita al narcotráfico a largo plazo, mientras que el uso de la inteligencia y la fuerza legítima del Estado se encarga de que ningún delito quede sin castigo. Es una fórmula que, según sus palabras, está dando resultados que no gustan a quienes prefieren el modelo de confrontación bélica.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo reiteró que su gobierno no se dejará amedrentar por campañas externas que buscan influir en la percepción interna de México. La soberanía nacional, dijo, también implica que las políticas de seguridad se decidan en territorio mexicano y bajo las leyes nacionales. Al calificar el texto del NYT como una pieza de ficción, Sheinbaum cierra la puerta a las especulaciones y reafirma que su compromiso es con la paz, la justicia y la transparencia informativa frente a la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum defiende la soberanía en discurso sobre la Constitución... “México no se doblega ni se vende”

DATOS SOBRE EL TEMA

· El término “narcopresidente” se convirtió en una de las etiquetas más virales en redes sociales durante el periodo electoral de 2024.

· La ciudad de Morelia fue elegida para esta conferencia debido a la importancia estratégica de Michoacán en el mapa de seguridad nacional.

· El New York Times ha publicado varios reportajes sobre México en el último año, generando tensiones diplomáticas recurrentes.

· Las estadísticas de homicidios citadas provienen de los informes diarios procesados por el Gabinete de Seguridad Nacional.