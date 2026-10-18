¿Es posible predecir fosas clandestinas en México? La IBERO aplica tecnología OSINT para su localización

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ¿Es posible predecir fosas clandestinas en México? La IBERO aplica tecnología OSINT para su localización
    ZACATECAS, ZACATECAS, 27AGOSTO2026.- El pasado fin de semana el colectivo de madres buscadoras “Las Escarabajo” en conjunto que la Célula de Búsqueda e Identificación en Desapariciones Forzada de Baja California; realizaron una brigada de búsqueda en campo, como parte de las actividades para compartir experiencias entre buscadores del país. El sábado 22 de agosto realizaron una prospección en una zona cercana a la comunidad de la Cañada, en el municipio de Jerez, en donde las buscadoras en Zacatecas ya habían tenido tres hallazgos positivos. Tras una larga jornada de más de 10 horas y recorrer un rancho y su zona serrana, los buscadores lograron localizar dos fosas clandestinas en las que se encontraban dos personas en cada una, tres masculinos y una mujer. Las familias procesaron las fosas e hicieron fotografías de las prendas, mientras Fiscalía llegaba a la zona para hacerse cargo del hallazgo. El domingo las búsquedas se concentraron en la zona del semidesierto, en donde a pesar del esfuerzo y de diversas comunidades prospectadas, como el caso de la comunidad de Pozo Gamboa, en Pánuco y de Chupaderos en Villa de Cos. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM Adolfo Vladimir

El modelo analiza patrones espaciales y mapas georreferenciados para apoyar a colectivos y brigadas en la búsqueda de personas.

Investigadoras de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México y de la Universidad de Notre Dame presentaron un método para predecir posibles zonas de hallazgo de fosas clandestinas en México. La propuesta fue compartida durante el Digital Investigations Summit 2026, un foro internacional organizado en Ginebra, Suiza.

Encuentran irregularidades en estudios para remodelar edificio del INE

El proyecto utiliza Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT), una técnica que recopila y analiza información pública de mapas, registros institucionales y reportes de prensa. Al cruzar los datos con herramientas de mapeo, los especialistas identifican patrones para delimitar áreas donde familias y brigadas puedan llevar a cabo trabajos de rastreo.

$!Andrea Horcasitas Martínez, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
Andrea Horcasitas Martínez, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Linkedin de Andrea Horcasitas

PATRONES TERRITORIALES: LAS FOSAS NO SE DISTRIBUYEN AL AZAR

Las fosas clandestinas en el país responden a características territoriales específicas y no a selecciones aleatorias. Un análisis realizado en Baja California reveló que 144 de 160 zonas estudiadas compartían dos factores comunes: alta accesibilidad por carreteras y caminos de transporte y muy baja visibilidad hacia el entorno.

Gracias a la superposición de mapas e información territorial, la metodología logra reducir en más de un 80% la superficie a inspeccionar. Esta precisión reduce los tiempos de trabajo de las autoridades y permite a los colectivos ciudadanos concentrar sus esfuerzos en las zonas con mayor probabilidad de hallazgo.

Partidos burlan ley electoral con coordinadores y anticipan campañas

IMPACTO REAL EN LAS BRIGADAS DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

La herramienta tecnológica no entrega coordenadas exactas, sino indicios para orientar el trabajo directo en el terreno. En pruebas desarrolladas con colectivos de familias en Baja California, la información proporcionada por el modelo permitió localizar de manera efectiva dos fosas clandestinas durante las jornadas de campo.

México registra miles de fosas clandestinas detectadas en los últimos años, lo que evidencia la urgencia de contar con tecnología accesible. La metodología desarrollada por la IBERO busca poner la investigación científica universitaria al servicio directo de las familias que buscan a sus seres queridos, ofreciendo respuestas más rápidas frente a la crisis de desapariciones en el país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Gobierno
Fosas Clandestinas

Localizaciones


México

Organizaciones


Universidad Iberoamericana

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La Banda El Recodo sorprendió a los saltillenses al salir un poco antes de lo programado.

Rodeo Saltillo: pese al frío, El Recodo y Sólido ponen a bailar al público
Apuesta. La primera edición del Saltillera Fest reunirá propuestas de rock alternativo, ska y pop para una jornada musical en la Hacienda El Mimbre

¡Se llegó el día! Del rock al ska: los números detrás de las estrellas del Saltillera Fest
true

La carga del IMSS
CUARTOSCURO

El sistema de salud está enfermo
Las revisiones visuales permiten identificar alteraciones que pueden pasar inadvertidas.

Salud visual: por qué es importante realizar un examen optométrico
Ale Prado destaca que una buena alimentación debe adaptarse a las necesidades y al estilo de vida de cada persona.

Ale Prado: ¿cómo crear hábitos alimenticios saludables y duraderos?

18 de Octubre, Día Mundial de la Menopausia.

Día Mundial de la Menopausia: Por qué no debes verla como enfermedad
Este día, domingo 18 de octubre, el frente frío número 2 se localizará sobre el suroeste del golfo de México. Por otra parte, el huracán ‘Trudy’ se localizará frente a la costa de Jalisco y Colima.

Frente Frío 2 y Huracán Trudy congelan a México con lluvias torrenciales, vientos de hasta 110 km/h y temperaturas bajas