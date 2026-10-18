¿Es posible predecir fosas clandestinas en México? La IBERO aplica tecnología OSINT para su localización

Investigadoras de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México y de la Universidad de Notre Dame presentaron un método para predecir posibles zonas de hallazgo de fosas clandestinas en México. La propuesta fue compartida durante el Digital Investigations Summit 2026, un foro internacional organizado en Ginebra, Suiza.

El proyecto utiliza Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT), una técnica que recopila y analiza información pública de mapas, registros institucionales y reportes de prensa. Al cruzar los datos con herramientas de mapeo, los especialistas identifican patrones para delimitar áreas donde familias y brigadas puedan llevar a cabo trabajos de rastreo.

PATRONES TERRITORIALES: LAS FOSAS NO SE DISTRIBUYEN AL AZAR Las fosas clandestinas en el país responden a características territoriales específicas y no a selecciones aleatorias. Un análisis realizado en Baja California reveló que 144 de 160 zonas estudiadas compartían dos factores comunes: alta accesibilidad por carreteras y caminos de transporte y muy baja visibilidad hacia el entorno. Gracias a la superposición de mapas e información territorial, la metodología logra reducir en más de un 80% la superficie a inspeccionar. Esta precisión reduce los tiempos de trabajo de las autoridades y permite a los colectivos ciudadanos concentrar sus esfuerzos en las zonas con mayor probabilidad de hallazgo.

IMPACTO REAL EN LAS BRIGADAS DE BÚSQUEDA DE PERSONAS La herramienta tecnológica no entrega coordenadas exactas, sino indicios para orientar el trabajo directo en el terreno. En pruebas desarrolladas con colectivos de familias en Baja California, la información proporcionada por el modelo permitió localizar de manera efectiva dos fosas clandestinas durante las jornadas de campo. México registra miles de fosas clandestinas detectadas en los últimos años, lo que evidencia la urgencia de contar con tecnología accesible. La metodología desarrollada por la IBERO busca poner la investigación científica universitaria al servicio directo de las familias que buscan a sus seres queridos, ofreciendo respuestas más rápidas frente a la crisis de desapariciones en el país.