‘Escuelas deben recuperar el pensamiento crítico’: Annalie Domínguez en el Debate sobre el Impacto de las plataformas digitales

Durante el debate sobre el impacto de las plataformas digitales en la educación, la especialista explicó que la atención de los estudiantes enfrenta una constante exposición a estímulos que aparecen y desaparecen rápidamente.

El avance de las plataformas digitales ya modificó la manera en que niñas, niños y adolescentes reciben información, interactúan y aprenden. Para Yareni Annalie Domínguez Delgado , pedagoga e investigadora de la UNAM , uno de los principales retos de las escuelas es evitar que la velocidad de las pantallas termine desplazando la reflexión y el pensamiento crítico.

La investigadora planteó que el problema no se reduce a la presencia física de los celulares dentro del aula. El reto está también en una dinámica digital que acostumbra a los usuarios a obtener respuestas prácticamente inmediatas, mientras los procesos educativos requieren tiempo para comprender, analizar y relacionar información.

“Pasamos de un pensamiento crítico, con el tiempo que necesitamos para detenernos, procesar, cuestionar y evaluar, hacia una hiperatención que salta rápidamente entre múltiples estímulos”, explicó.

LA INMEDIATEZ DIGITAL CAMBIA LA FORMA DE APRENDER

Domínguez Delgado señaló que la inmediatez digital puede modificar el ritmo con el que los estudiantes se acercan al conocimiento. La búsqueda de respuestas rápidas puede dejar menos espacio para investigar, comparar fuentes y construir conclusiones propias.

La especialista también relacionó este fenómeno con una menor tolerancia a la frustración. Desde su perspectiva, aprender implica atravesar momentos en los que una respuesta no aparece de inmediato, una dificultad que puede formar parte del desarrollo del conocimiento.

Ante este panorama, propuso impulsar una competencia mediática crítica que permita a los estudiantes recuperar autonomía sobre su atención y desarrollar herramientas para analizar, cuestionar y evaluar los contenidos que encuentran en internet.

La propuesta no plantea eliminar la tecnología de las escuelas. El objetivo es que niñas, niños y adolescentes puedan utilizarla sin convertirse únicamente en consumidores pasivos de información.

DESINFORMACIÓN Y RELACIONES DIGITALES, OTRO RETO PARA LAS ESCUELAS

La investigadora de la UNAM también llamó la atención sobre los cambios que las relaciones digitales generan en la convivencia. En internet, explicó, no siempre es sencillo identificar quién se encuentra detrás de una pantalla, una situación que puede favorecer la desinformación y modificar la manera en que las personas establecen vínculos.

Por ello, consideró que la escuela tiene que abordar estas nuevas dinámicas sociales junto con el desarrollo de habilidades académicas. La formación digital no debería limitarse al manejo de herramientas, sino incluir la capacidad de reconocer información dudosa, cuestionar contenidos y comprender el impacto de las interacciones en línea.

Domínguez Delgado planteó tres ejes para responder a este escenario: resistencia, cuidado y comunidad. La intención es recuperar la pausa, el diálogo, la reflexión y los vínculos humanos frente a una dinámica dominada por los algoritmos y la atención fragmentada.

La especialista sostuvo que el desafío educativo tampoco consiste en enfrentar a la escuela con la tecnología, sino en encontrar una forma de utilizarla sin perder de vista las capacidades humanas que hacen posible el aprendizaje.

“El desafío pedagógico de nuestro tiempo no consiste únicamente en enseñar a utilizar la tecnología, sino en formar personas capaces de cuestionar, debatir y pensar con profundidad. No buscamos apagar pantallas, sino recuperar los vínculos, el diálogo y la presencia humana para que ocurra el aprendizaje”, concluyó.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL IMPACTO DIGITAL EN LA EDUCACIÓN

· La investigadora identifica una transición del pensamiento crítico hacia una atención más fragmentada y rápida.

· La especialista utiliza el concepto de “hiperatención” para describir el salto constante entre diferentes estímulos.

· La inmediatez de las plataformas digitales puede privilegiar respuestas rápidas frente a procesos prolongados de análisis.