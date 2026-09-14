Escuelas públicas superan a privadas en PISA, asegura Sheinbaum

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    Escuelas públicas superan a privadas en PISA, asegura Sheinbaum
    Claudia Sheinbaum aseguró que, al ajustar los resultados por nivel socioeconómico, las escuelas públicas de México obtuvieron mejores resultados que las privadas. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum afirmó que las escuelas públicas superan a las privadas en Ciencias de PISA 2025 cuando se ajustan los resultados por nivel socioeconómico

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las escuelas públicas de México obtuvieron mejores resultados que las privadas en Ciencias de PISA 2025, una vez que se ajustan las diferencias relacionadas con el nivel socioeconómico de los estudiantes.

Durante La Mañanera, la mandataria presentó una gráfica con los resultados de la evaluación y sostuvo que, aunque mantiene cuestionamientos sobre la manera en que se aplica la prueba internacional, los propios datos muestran algunos aspectos positivos del sistema educativo mexicano.

La diferencia entre escuelas públicas y privadas cambia de manera considerable cuando se toma en cuenta el contexto económico de los alumnos. Sin ese ajuste, los estudiantes de planteles privados registraron un promedio de 439 puntos, frente a 411 puntos de las escuelas públicas.

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Esto representa una diferencia de 28 puntos a favor de las instituciones privadas.

EL NIVEL SOCIOECONÓMICO CAMBIA LOS RESULTADOS

La gráfica presentada por Sheinbaum mostró un escenario distinto al controlar el efecto del nivel socioeconómico. En este caso, las escuelas públicas alcanzaron 465 puntos, mientras que las privadas conservaron los 439 puntos.

Con este ajuste, la diferencia se revierte y los planteles públicos quedan 26 puntos por encima de los privados en el resultado de Ciencias.

La presidenta utilizó estos datos para defender el papel de la educación pública y cuestionar la idea de que las instituciones particulares ofrecen necesariamente mejores resultados académicos.

“La escuela pública debe ser lo mejor y ya lo es, incluso mejor que la particular”, afirmó Sheinbaum. “Lo sostengo y además lo dice la prueba”, agregó.

La mandataria también aprovechó la presentación para destacar algunos indicadores relacionados con la relación entre estudiantes y profesores, particularmente en materia de apoyo durante el proceso de aprendizaje.

ALUMNOS PIDEN APOYO A SUS PROFESORES Y COMPAÑEROS

Entre los datos mostrados durante la conferencia, Sheinbaum señaló que 82% de los estudiantes mexicanos pide ayuda a sus profesores, frente a 77% en el promedio utilizado durante la presentación.

También indicó que 86% recurre a sus compañeros cuando necesita apoyo, mientras que el promedio señalado fue de 82%.

Estos indicadores forman parte de los datos utilizados para describir aspectos de la experiencia educativa más allá de los resultados obtenidos directamente en las áreas evaluadas por PISA.

En el caso específico de Ciencias, la presidenta destacó que 81% de los estudiantes señaló que sus profesores muestran interés en su aprendizaje. Además, 77% dijo que el docente continúa enseñando hasta que los alumnos comprenden y 82% aseguró recibir ayuda adicional cuando la necesita.

SHEINBAUM DEFIENDE EL PAPEL DE LOS MAESTROS

La presidenta también aprovechó los resultados para respaldar el trabajo de las y los docentes de educación pública en México. Frente a las críticas que suelen acompañar la discusión sobre los resultados de evaluaciones internacionales, atribuyó parte de las fortalezas del sistema al trabajo del magisterio.

“Las escuelas públicas son buenas gracias a las y los maestros”, sostuvo.

Los resultados presentados corresponden al desempeño de estudiantes mexicanos en PISA 2025, evaluación internacional que permite comparar distintos aspectos del aprendizaje entre alumnos de diferentes países y sistemas educativos.

La interpretación mostrada por Sheinbaum pone especial atención en el efecto que tiene el nivel socioeconómico sobre los resultados. Mientras la comparación directa favorece a las escuelas privadas, el ajuste presentado durante la conferencia cambia la posición de ambos tipos de planteles en el área de Ciencias.

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DATOS CURIOSOS

· Sin ajuste socioeconómico, las escuelas privadas obtuvieron 439 puntos en Ciencias y las públicas 411.

· La diferencia inicial fue de 28 puntos a favor de las escuelas privadas.

· Con el ajuste socioeconómico, las escuelas públicas alcanzaron 465 puntos.

· Bajo ese ajuste, las escuelas públicas quedaron 26 puntos arriba de las privadas.

· 82% de los estudiantes señaló que pide ayuda a sus profesores.

· 86% recurre a sus compañeros cuando necesita apoyo.

· En Ciencias, 81% reportó interés de sus profesores por su aprendizaje.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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