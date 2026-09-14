Baja a 27% cartera vencida del Infonavit: Romero Oropeza; FOVISSSTE beneficia a 321 mil familias

Durante La Mañanera del Pueblo , el funcionario explicó que al cierre de la administración anterior el instituto tenía una cartera total de 2 billones 99 mil millones de pesos. De esa cantidad, 608 mil millones correspondían a créditos vencidos.

La cartera vencida del Infonavit disminuyó de 29 a 27% entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, pese a que el monto total de créditos también aumentó durante ese periodo, informó su director general, Octavio Romero Oropeza.

“De manera que la cartera vencida del Infonavit en esta administración, y con relación a la administración pasada, ha disminuido 2%”, destacó Romero Oropeza.

Para agosto de 2026, la cartera total llegó a 2 billones 240 mil millones de pesos , mientras que el saldo vencido descendió a 597 mil millones. La proporción pasó así de 29 a 27%.

BAJA EL MONTO VENCIDO PESE A MÁS CRÉDITOS

Las cifras presentadas muestran que el número de créditos vencidos no disminuyó en términos absolutos. En septiembre de 2024 se contabilizaban 1 millón 458 mil 120 créditos vencidos, mientras que para agosto de 2026 la cifra llegó a 1 millón 476 mil 657.

Sin embargo, el monto económico asociado a esa cartera sí registró una reducción. Pasó de 608 mil millones a 597 mil millones de pesos, es decir, 11 mil millones de pesos menos.

Romero Oropeza también informó sobre la situación de los créditos considerados impagables. Al comienzo de la actual administración existían 4 millones 856 mil créditos bajo esta condición, los cuales fueron reestructurados en su totalidad al cierre de 2025.

De ese universo, 536 mil créditos fueron liquidados completamente, mientras que otros 4 millones 320 mil recibieron medidas para reducir los montos cobrados en exceso, establecer mensualidades fijas y disminuir las tasas de interés.

FOVISSSTE YA ATENDIÓ A MÁS DE 321 MIL FAMILIAS

El FOVISSSTE también reportó avances en la atención de créditos considerados impagables. Su vocal ejecutiva, Jabnely Maldonado Meza, informó que 321 mil 210 familias han recibido algún beneficio mediante condonaciones, descuentos, congelamientos, reestructuras o liquidaciones.

La meta establecida es llegar a 400 mil familias, por lo que el organismo reporta un avance de 80% en esta línea del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Maldonado Meza indicó que todavía faltan 78 mil 790 acreditados por atender. Para ellos se contempla la reestructura de créditos denominados en UMA a pesos, principalmente en los casos que presentan mayor deterioro.

Con este mecanismo se eliminará la actualización anual de la UMA que ocurre cada febrero. Los pagos quedarán fijos en pesos y se aplicará una tasa de interés fija de 9%. Además, los acreditados que cumplan con las condiciones podrán acceder a una quita.

FOVISSSTE OTORGA 59 MIL CRÉDITOS EN DOS AÑOS

En materia de financiamiento, FOVISSSTE reportó la entrega de 59 mil 434 créditos durante los últimos dos años, con una inversión de 66 mil 47 millones de pesos.

El monto promedio de estos financiamientos fue de 1 millón 162 mil pesos. Dentro de este universo se encuentran 16 mil 171 mujeres que recibieron apoyo mediante el programa FOVISSSTE Mujeres, con una inversión de 19 mil millones de pesos.

El organismo también informó la cancelación de 82 mil 528 hipotecas y la entrega de 41 mil 686 escrituras como parte de las acciones de regularización patrimonial.

La cifra de escrituras representa casi 49% de avance en la estrategia nacional de escrituración, de acuerdo con los datos presentados durante La Mañanera del Pueblo.

DATOS CURIOSOS

· La cartera total del Infonavit pasó de 2.099 billones a 2.240 billones de pesos entre septiembre de 2024 y agosto de 2026.

· El saldo de cartera vencida bajó 11 mil millones de pesos durante el mismo periodo.

· 4 millones 856 mil créditos impagables fueron reestructurados en su totalidad al cierre de 2025.