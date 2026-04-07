Marina del Pilar, ¿en problemas? Su exesposo es investigado en EU por recibir sobornos millonarios del narco: Riva Palacio

CDMX.- Marina del Pilar Ávila “está en problemas”, afirma el periodista Raymundo Riva Palacio al revelar que Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, es investigado en Estados Unidos por haber recibido millonarios sobornos mensuales del narcotráfico. Hoy en su columna “Estrictamente Personal”, el periodista expone que el divorcio de la mandataria, ocurrido el año pasado y visto como un “control de daños” estratégico, no evitará que la “turbulencia político-jurídica que se avecina” la alcance.

“Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hasta donde ha trascendido, señala únicamente a Torres Torres, pero no está cerrada. El divorcio fue un control de daños, pero no inmuniza a Ávila”, detalla. De acuerdo con Riva Palacio, existe evidencia de que Torres Torres recibió sobornos de 500 mil dólares mensuales (aproximadamente 9 millones de pesos) de cárteles de la droga para permitirles operar sin obstáculos en la entidad gobernada por su entonces esposa, Marina del Pilar. SHEINBAUM MARCA DISTANCIA: ¿EL FIN DE LA INMUNIDAD PARA MARINA DEL PILAR? A pesar de ser Marina del Pilar Ávila una de las gobernadoras preferidas del régimen, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha comenzado a enviar mensajes claros a la gobernadora, afirma Riva Palacio, tomando distancia ante las presiones estadounidenses. Señala que emisarios como el secretario de Educación, Mario Delgado, y la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, ya han notificado a Ávila que “los estadounidenses están sugiriendo que pida licencia”. La trama de corrupción en la que se encuentra envuelto el exesposo de la gobernadora, y por consiguiente ella, incluye no sólo haber recibido dinero del crimen organizado, según apunta la indagatoria en EU, sino también tráfico de armas y lavado de dinero, de acuerdo con una investigación abierta en México. La carpeta de investigación abierta en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia (FEMDO), tras una denuncia hecha en junio de 2025, imputa a Carlos Torres Torres y a otros 20 políticos y empresarios por vínculos con “Los Rusos”, una célula del Cártel de Sinaloa. Torres, quien estuvo casado con Ávila hasta noviembre del año pasado, es señalado por recibir pagos de Pedro Ariel Mendívil, exsecretario del Ayuntamiento de Mexicali, a cambio de facilitar operaciones criminales de ese grupo. “(Torres) está siendo investigado (en México) desde septiembre (de 2025) por presuntamente ser parte de una red implicada en el tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero”, expone Riva Palacio citando un reportaje de N+ Focus, la unidad de periodismo de investigación de N+, de Televisa. La situación, de acuerdo con el periodista, se agrava para la gobernadora debido a que forma parte de una lista de más de 100 políticos mexicanos a quienes la Administración Trump les ha cancelado la visa.

COINCIDE LLEGADA DE ÁVILA A LA GUBERNATURA CON EL RECRUDECIMIENTO DE LA VIOLENCIA EN BC El análisis de Riva Palacio vincula el arribo de Marina del Pilar Ávila a la gubernatura con el recrudecimiento de la violencia en Baja California, así como un “realineamiento” de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. “En términos estadísticos, la violencia en Baja California se agudizó desde noviembre de 2021, cuando Ávila asumió la gubernatura, y de acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad en aquel año, se realinearon los cárteles de las drogas, surgiendo los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como las fuerzas de mayor presencia y control”, detalla.

En su artículo, el periodista también revela que un reporte presentado al gabinete de seguridad en Palacio Nacional advertía de la penetración del crimen organizado en el gobierno de Ávila, problema que adjudicaban al entonces fiscal Ricardo Carpio “por sus relaciones con miembros de los cárteles”. Pese a ello, refiere, la gobernadora mantuvo en el cargo a Carpio, “hasta que fue imposible”: “Carpio renunció en 2023, tiempo después de que dos de sus ministerios públicos fueron detenidos en California con drogas”. GOBERNADORA DE BC ESPERA QUE EL CASO SE DESVANEZCA, PERO NO SUCEDERÁ: RIVA PALACIO Mientras las investigaciones avanzan, tanto en México como en Estados Unidos, la gobernadora Marina del Pilar, asegura Riva Palacio, permanece estática, esperando que el caso se desvanezca, “pero no va a ser así”, advierte. “Autoridades estadounidenses informaron de manera oficiosa a México los avances contra Torres Torres, y pidieron que actúe en su contra”. Sin embargo, eso representa un desafío para el gobierno de México: “cómo evitar que las acusaciones no salpiquen a la gobernadora”, cuestiona el periodista.

Riva Palacio también advierte que el caso contra Torres Torres permitirá conocer si la gobernadora mintió o no sobre las “propiedades millonarias y cuentas bancarias que Ávila dice no tener”, y, de ser el caso, explicar “cómo no se dio cuenta de los 9 millones de pesos –el equivalente a 500 mil dólares a un tipo de cambio de 18 pesos por unidad– que recibía” su entonces esposo. El exmarido de la gobernadora ha rechazado las acusaciones, calificándolas de “calumnias sin sustento” derivadas de su paso por la vida pública, y ha expresado su disposición para comparecer ante las autoridades y “defender plenamente mi honor”. Por su parte, Ávila ha manifestado confiar en el trabajo de la FGR para esclarecer los hechos, pero ha evitado pronunciarse sobre una postura personal sobre su exesposo.

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