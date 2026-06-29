Revisión del T-MEC presiona a la industria en Jalisco, señalan expertos

GUADALAJARA, JAL.- La inminente revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que arranca el 1 de julio de 2026, marcará un punto clave para el comercio regional y genera expectativas e incertidumbre en sectores estratégicos, particularmente el automotriz, advirtió el presidente del Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco, Fernando Zepeda Estrada. En conferencia de prensa, explicó que este proceso, previsto en el propio acuerdo, definirá la continuidad y condiciones del intercambio comercial en América del Norte.

“Es importante señalar que la revisión del T-MEC es una cuestión que estaba ya prevista en el propio tratado, no es algo que ocurrió derivado de alguna situación actual, sino que precisamente el propio tratado ya contempla este mecanismo de revisión”, señaló. TRATADO CON VIGENCIA DE 16 AÑOS El dirigente recordó que el tratado contempla una vigencia de 16 años, con una revisión obligatoria al sexto año, lo que se cumple en 2026. A partir de ello, explicó, se abren dos posibles rutas: extender el acuerdo por otro periodo similar o mantenerlo vigente con revisiones anuales durante los 10 años restantes. “Un escenario es la prórroga por otros 16 años del tratado del T-MEC, y el peor escenario es que estuviéramos otros 10 años con el T-MEC mediante revisiones anuales”, indicó.

Cepeda Estrada subrayó que la correduría pública mantiene una vinculación histórica con el comercio y la inversión extranjera, fortalecida desde la firma del TLCAN en los años noventa, lo que da sustento a su participación en este tipo de procesos. “Nos hemos enfocado a contribuir a la asesoría, entre otras cosas del aspecto de la inversión extranjera directa y encauzar esta inversión hacia nuestro país”, afirmó. TEMAS SENSIBLES PARA LA COMPETITIVIDAD Sobre el contenido de la revisión, detalló que los temas más sensibles para la competitividad regional serán las reglas de origen, así como aspectos relacionados con la industria automotriz, acero, aluminio, agricultura y disposiciones laborales y ambientales, los cuales ya han sido discutidos desde meses previos. “Sin duda los temas sensibles para la competitividad regional son las reglas de origen, también el tema de la seguridad económica, así como en tema de agricultura, laboral, ambiental y aspectos relacionados con comercio de acero, aluminio, industria automotriz”, puntualizó.

En el caso de Jalisco, señaló que si bien el sector electrónico lidera las exportaciones -con más de 52 mil millones de dólares al cierre de 2025-, otras industrias estratégicas como la automotriz, farmacéutica, acerera y agroalimentaria podrían enfrentar mayores presiones ante cambios en el tratado. “Las cadenas de suministro ya están integradas y ningún país tiene incentivos para salir, creemos que es complicado pensar que vayamos a transitar hacia una separación”, sostuvo. RIESGOS PARA EL T-MEC No obstante, advirtió que uno de los principales riesgos radica en un posible endurecimiento de las reglas de origen, lo que podría afectar cadenas productivas que dependen de insumos provenientes de Asia, particularmente en sectores como electrónica y autopartes. “Uno de los riesgos potenciales podría ser el endurecimiento de las reglas de origen que penalice de manera más severa el uso de componentes provenientes de China”, explicó.

Pese a este panorama, destacó que Jalisco mantiene oportunidades relevantes como hub tecnológico y de manufactura avanzada, especialmente en áreas vinculadas a la Inteligencia Artificial y centros de datos, donde la integración regional sigue siendo un factor clave de competitividad. “La revisión del T-MEC no es sólo un reto comercial; es una oportunidad para fortalecer la posición de Jalisco como hub industrial y digital de América del Norte”, concluyó.

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