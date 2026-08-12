‘Estamos muy orgullosos’... Sheinbaum presume a medallistas de los Juegos Centroamericanos

Durante La Mañanera del Pueblo , la mandataria destacó que detrás de los resultados obtenidos en la competencia existe un proceso de preparación que exige disciplina, constancia y sacrificio por parte de los deportistas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este miércoles en Palacio Nacional a integrantes de la delegación mexicana que compitió en los Juegos Centroamericanos , encuentro en el que reconoció el desempeño de los atletas y el récord de medallas alcanzado por México.

“Estamos muy orgullosos de ustedes, del papel que hicieron en los Juegos Centroamericanos; récord de medallas”, expresó Sheinbaum frente a los atletas y entrenadores que acudieron al encuentro.

La presidenta también señaló que los logros deportivos no solamente representan un resultado individual, sino que generan un sentimiento de orgullo entre la población mexicana.

SHEINBAUM DESTACA ESFUERZO DE LOS ATLETAS

Sheinbaum sostuvo que llegar a competir al máximo nivel requiere años de preparación y una importante exigencia física y mental. También reconoció el papel que desempeñan las familias de los deportistas durante ese proceso.

“No solamente su esfuerzo personal, su disciplina, su sacrificio, porque llegar a estos niveles de competencia representa mucho sacrificio personal y en sus familias, sino el orgullo que genera en todo el pueblo de México es algo muy hermoso”, señaló.

El mensaje de la presidenta estuvo centrado en el esfuerzo detrás de las medallas y en el impacto que tienen los resultados de los atletas mexicanos en competencias internacionales.

Durante el encuentro también estuvieron presentes autoridades relacionadas con el deporte de alto rendimiento, además de entrenadores y representantes de la delegación nacional.

ROMMEL PACHECO ACOMPAÑA A LA DELEGACIÓN

Entre los funcionarios que acudieron a Palacio Nacional estuvo Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien acompañó a los atletas durante el reconocimiento.

El encuentro reunió a deportistas de distintas disciplinas que participaron en los Juegos Centroamericanos y contribuyeron al resultado de la delegación mexicana.

Entre los atletas presentes estuvieron Osmar Olvera Ibarra y Juan Manuel Celaya Hernández, representantes de México en clavados, además de deportistas de disciplinas como ciclismo, tiro con arco, atletismo y otras especialidades.

La lista de asistentes incluyó también a Yareli Acevedo Mendoza, Daniela Rojas Chávez, Erick Josué Portillo Rodríguez, Guadalupe Sherlyn Torres Tabares, Matías Damián Grande, Alejandra Ortega Solís, Sofía Isabel Ramos Rodríguez, Máximo Azuela Hernández y Santiago Blanco, entre otros.

ATLETAS MEXICANOS RECIBEN RECONOCIMIENTO

El reconocimiento realizado en Palacio Nacional ocurrió después de la participación de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos, donde el desempeño de los atletas permitió establecer una nueva marca de preseas para el país, de acuerdo con lo señalado por la presidenta.

Para Sheinbaum, el resultado refleja el trabajo que los deportistas realizan durante años antes de llegar a una competencia internacional. La preparación incluye entrenamientos constantes y sacrificios que también involucran a sus familias.

La mandataria destacó que el desempeño de los mexicanos trasciende los resultados obtenidos en cada disciplina, debido al sentimiento de orgullo que genera entre la población.

“Estamos muy orgullosos de ustedes”, reiteró la presidenta durante el encuentro con los medallistas.