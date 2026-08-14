‘Están disfrutando el show’, afirma subsecretario de EU tras retiro de visa de Andy López

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    ‘Están disfrutando el show’, afirma subsecretario de EU tras retiro de visa de Andy López
    Christopher Landau compartió esta imagen en sus redes sociales, en medio de la polémica por el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán. X

Christopher Landau, exembajador de EU en México y a quien se ha denominado “El Quitavisas”, publica mensaje en sus redes sociales

CDMX.- El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, advirtió que podrían registrarse nuevas cancelaciones de visas, luego de reaccionar a un comentario en redes sociales relacionado con el retiro del documento a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario estadounidense, quien se ha autodenominado el “Quitavisas”, respondió a un usuario que aseguró que las visas serían revocadas sin previo aviso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/andy-lopez-beltran-hijo-de-amlo-denuncia-que-eu-le-retiro-la-visa-OK22827922

“A partir de hoy, se evaluarán los tuits emitidos en horario laboral. Las visas se revocarán sin previo aviso”, publicó el usuario.

Landau reaccionó al comentario con una imagen en la que aparece él mismo y un mensaje que señala: “¿Estás disfrutando el show? Rellena tus palomitas. Amarás la siguiente parte”.

La publicación del subsecretario de Estado ocurre en medio de la polémica generada por la cancelación de la visa de López Beltrán, quien informó el jueves que el Gobierno de Estados Unidos le retiró el documento que le permitía ingresar a ese país.

El hijo del expresidente mexicano atribuyó la decisión a una acción impulsada por autoridades estadounidenses y afirmó que su visa fue cancelada por instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y del propio Landau.

Hasta el momento, el funcionario estadounidense no ha precisado públicamente las razones específicas por las que fue cancelada la visa de López Beltrán.

La reacción de Landau, sin embargo, fue interpretada como una advertencia de que la administración del presidente Donald Trump podría continuar con medidas similares contra otras personas, particularmente ante la revisión de publicaciones realizadas en redes sociales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-niega-investigacion-de-la-fgr-contra-andy-lopez-beltran-tras-revocacion-de-visa-de-eu-FL22838409

El mensaje del funcionario estadounidense ha generado nuevas reacciones en México, donde integrantes de Morena han acusado a Washington de utilizar las restricciones migratorias como mecanismos de presión e injerencia política.

En contraste, representantes de la oposición han demandado conocer las razones que llevaron al Gobierno estadounidense a retirar la visa al hijo del expresidente y han señalado que las autoridades de ese país tienen facultades para determinar quién puede ingresar a su territorio.

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