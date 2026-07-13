$!Esthela Damián se disculpa por propaganda colocada sobre fichas de desaparecidos en Acapulco

La aspirante a coordinar los Comités de la Transformación y la Defensa de la Soberanía Nacional, Esthela Damián Peralta, ofreció una disculpa pública luego de que la colectiva Memoria, Verdad y Justicia denunciara que brigadistas de Morena colocaron calcomanías con propaganda política sobre fichas de búsqueda de personas desaparecidas en distintos puntos de Acapulco, Guerrero. La denuncia fue realizada por Socorro Gil Guzmán, fundadora y representante de la organización, quien informó que las fichas afectadas se encontraban colocadas en postes de la Costera Miguel Alemán y de la zona poniente del puerto.

COLECTIVA SEÑALA TAMBIÉN PROPAGANDA DE LA GUARDIA NACIONAL De acuerdo con Socorro Gil Guzmán, durante el recorrido realizado por integrantes de la colectiva no solo se detectaron calcomanías con propaganda de Esthela Damián Peralta, sino también material de reclutamiento de la Guardia Nacional colocado sobre las fichas de búsqueda. La representante de la organización consideró que ambas acciones representan una falta de respeto hacia las familias de personas desaparecidas y hacia la memoria de las víctimas. ESTHELA DAMIÁN OFRECE DISCULPA PÚBLICA Tras darse a conocer la denuncia, Esthela Damián publicó un mensaje en su cuenta de la red social X en el que ofreció una disculpa pública a la colectiva y a las familias buscadoras. En su publicación expresó: “Por este medio ofrezco una disculpa pública a la colectiva Memoria, Verdad y Justicia y a las familias que buscan a sus seres queridos. También me he disculpado personalmente con Socorro Gil, representante de la organización, y he dado instrucciones para atender de inmediato lo ocurrido y asegurar que un hecho como este no vuelva a repetirse. Mi respeto, solidaridad y acompañamiento para todas las familias que, con enorme fortaleza, continúan la búsqueda de quienes aman.”

ATRIBUYE EL HECHO A UN SIMPATIZANTE En un video grabado a un costado de la Costera Miguel Alemán, la aspirante señaló que, de manera preliminar, considera que una persona simpatizante de su proyecto político colocó las calcomanías sin autorización sobre las fichas de búsqueda. Damián Peralta indicó que no existió instrucción para realizar esa acción y anunció que se llevarán a cabo las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados. Asimismo, informó que pidió a sus colaboradores evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

ANUNCIA ACCIONES PARA REPARAR LOS DAÑOS Durante su mensaje, la aspirante reiteró su respeto hacia las familias de personas desaparecidas y señaló que quienes buscan a sus seres queridos son víctimas de una situación que no debe repetirse. También aseguró que se atenderá de inmediato lo ocurrido y que se realizarán acciones para retirar la propaganda colocada sobre las fichas de búsqueda y reparar la afectación denunciada. Hasta el momento, no se ha informado si alguna autoridad electoral o administrativa iniciará una investigación relacionada con estos hechos.