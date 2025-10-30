Estima Hacienda recaudar 550 mil mdp en 2026 por combate a factureras y contrabando

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que el combate a empresas factureras y contrabando que hay en aduanas de México derivará en un aumento en los ingresos por 550 mil millones de pesos en 2026.

“Nosotros estamos esperando del Paquete incrementar los ingresos 550 mil millones de pesos y particularmente este incremento en recaudación viene de los esfuerzos para combatir a las empresas factureras y al contrabando que existe y para eso las iniciativas en aduanas”, dijo Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la SHCP, en conferencia de prensa.

El funcionario dijo que, entre enero y septiembre de 2025, la recaudación solamente en las aduanas es de 200 mil millones de pesos adicionales respecto al año anterior a raíz de las diferentes medidas que se han tomado.

Por otro lado, en materia de plataformas digitales se calcula una recaudación adicional de 20 mil millones de pesos el próximo año. De enero a julio de 2025 se llevan cerca de 10 mil 400 millones de pesos.

En tanto, lo recaudado en 2024 por las retenciones de impuestos como IVA e ISR en plataformas ascendió a 15 mil millones de pesos.

“Estimamos cerrar con el doble, solamente en tema de retención adicional a lo que tributan las plataformas electrónicas, como en todo, el Paquete no hubo incremento de tasas, lo que se propuso básicamente fueron medidas administrativas, es un sector que ha crecido de forma significativa en los últimos cuatro años.

”La participación en el PIB de 2020 a 2024 se incrementó en 50 por ciento y básicamente las iniciativas que se presentaron tienen precisamente a tratar de reconocer ese crecimiento y homologar las prácticas fiscales que se tienen en otros sectores físicos a este crecimiento que se ha dado en plataformas”, indicó Lerma Cotera.

Respecto al estímulo para la repatriación de capitales, la SHCP prevé una recaudación cercana a los 10 mil millones de pesos.

“Estos mecanismos o programas de facilitación se han dado ya en el pasado, en este caso lo que hicimos fue marcar dentro de los programas de facilitación dentro del Plan México, hay una política pública muy clara en términos de fomentar el desarrollo económico y particularmente la planta manufacturera.

“Vimos que uno de los esquemas para reforzarlo es precisamente a través de repatriación de capitales, nosotros estamos poniendo una tasa diferente a lo que se planteó, queremos ser un poco más cautos, sobre todo para no sobreestimar números”, expuso.

En 2017, con el último programa de repatriación de capitales, se regresaron a México cerca de 384 mil millones de pesos y se llegó a una recaudación aproximada de 20 mil millones de pesos.