Estiman impacto de ‘Polo’ el martes en BCS como categoría 1

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    Estiman impacto de ‘Polo’ el martes en BCS como categoría 1
    Prevén que ‘Polo’ se ubique como categoría 3 el lunes en la madrugada a 110 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur. CUARTOSCURO

Se espera que el ciclón toque tierra y luego cruce la Península de Baja California para disiparse sobre el Golfo de California

“Polo” tocará tierra en Baja California Sur, como huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, el próximo martes por la tarde, conforme al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El ciclón se localizaría el lunes por la madrugada, con categoría 3, a 110 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, y el martes por la mañana a 85 kilómetros al este de Mulegé.

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Luego de tocar tierra cruzaría la Península de Baja California y se disiparía sobre el Golfo de California.

Todavía como huracán categoría 4, el ciclón se ubicaba a las 9:00 horas de este jueves a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 315 al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas de 306.

La circulación del sistema generará lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en Jalisco (oeste, sur y costa), Colima y Michoacán (costa y este), y muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Nayarit (sur y costa) y Guerrero (oeste), alertó el SMN.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos anticipó probables fluctuaciones de fuerza de “Polo” durante el próximo día.

“El pronóstico de intensidad muestra poco cambio en la fuerza a las 12 horas y algún ligero fortalecimiento a las 24 horas”, apuntó en un pronóstico a discusión.

Confirmó, por otra parte, la presencia una zona de baja presión al sur del Golfo de Tehuantepec, con 80 por ciento de probabilidad de desarrllo ciclónico en los próximos 7 días.

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