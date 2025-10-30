Estiman que la extorsión ‘erosiona’ 10% del campo

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) señaló que la extorsión es uno de los factores que ha provocado que cerca del 10 por ciento de las hectáreas de cultivo hayan sido abandonadas.

Además, la situación se agrava por la falta de rentabilidad del campo y los costos financieros.

TE PUEDE INTERESAR: Cercan ‘Los Mayitos’ a Badiraguato que es cuna de ‘Los Chapitos’

“Nos acaba costando en el bolsillo entre un 10 y el 20 por ciento de extorsión en el campo, a los transportistas, en el camino, etcétera”, explicó Jorge Esteve Recolons, titular del CNA.

“Hay muchos riesgos, que hay que defenderlos, y hay que cuidar al agricultor mexicano que hoy la está pasando mal, pues se estima que el 10 por ciento ya de las hectáreas del campo han sido abandonadas”, agregó.

Durante el Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Esteve señaló que la extorsión y los cobros ilegales en el sector rural afectan directamente los márgenes de ganancia.

Enfatizó que negociar con el crimen organizado no es opción y que la recuperación del campo dependerá de una estrategia de seguridad de mediano plazo.

Reconoció el trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y con Omar García Harfuch, aunque admitió que tras seis años de deterioro en las condiciones de seguridad, revertir el daño llevará tiempo.

Logran $950 de subsidio

Después de negociaciones con autoridades de Agricultura y Gobernación, productores de Guanajuato, Michoacán y Jalisco concretaron un subsidio de 950 pesos por tonelada de maíz con aportaciones del gobierno federal.

Dicho subsidio gubernamental de 950 pesos, sin un precio de referencia base, se aplicará a todas las toneladas que los productores puedan colocar en el mercado.

“Primero decían que iban a ser para 7 millones de toneladas, luego dijeron que para un 1.4, pero ya se dejó libre, que no haya límite, será para todas las toneladas que podamos vender”, dijo Francisco Segura, productor de Michoacán.