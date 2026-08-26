Estos son los 10 principios de la iniciativa de Ley Ambiental, presentados por Alicia Bárcena

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    Estos son los 10 principios de la iniciativa de Ley Ambiental, presentados por Alicia Bárcena
    Alicia Bárcena presentó los 10 principios que sustentan la iniciativa de nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con cambios frente a la legislación vigente desde 1988. VANGUARDIA/ARCHIVO

Alicia Bárcena presentó los 10 principios de la nueva Ley Ambiental, que incluye justicia ambiental, restauración, protección territorial y defensa de la naturaleza

El Gobierno de México presentó los 10 principios de la iniciativa de nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, una propuesta que busca actualizar el marco jurídico ambiental del país y responder a problemas que han adquirido mayor relevancia en las últimas décadas.

Durante La Mañanera del Pueblo, Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, explicó que la legislación vigente data de 1988 y que ahora se requiere una visión diferente frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

“Han pasado 40 años, por lo tanto, es tan importante que respondamos con una visión diferente, humanista y muy cercana a la gente”, señaló la funcionaria.

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LOS 10 PRINCIPIOS DE LA NUEVA LEY AMBIENTAL

La iniciativa plantea una política ambiental basada en 10 principios que abarcan desde la justicia ambiental hasta la protección del patrimonio biocultural.

Estos son los puntos presentados por Bárcena:

1. El patrimonio natural es fundamento de la vida, prosperidad y bienestar.

2. No puede haber justicia social sin justicia ambiental.

3. Prevenir antes que reparar.

4. Conservar y restaurar para construir futuro.

5. Conocimiento para sustentar las acciones ambientales.

6. Gestionar el territorio con la gente y con visión de largo plazo.

7. Propiciar una cultura ambiental.

8. Pasar de una economía que desecha a una que aprovecha.

9. Cuidar a quienes defienden la naturaleza y los bienes naturales.

10. Proteger el patrimonio biocultural como responsabilidad compartida.

La propuesta coloca la justicia ambiental y la prevención como elementos centrales. El objetivo es que los daños a los ecosistemas puedan evitarse antes de que sea necesario recurrir a mecanismos de reparación.

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA PROTEGER LOS ECOSISTEMAS

Uno de los cambios señalados por la titular de Semarnat es la incorporación de herramientas que no estaban contempladas en la legislación anterior. Entre ellas aparecen la restauración, reparación y remediación ambiental.

La iniciativa también considera los avances científicos y tecnológicos, además de los conocimientos de los pueblos indígenas. Con ello, el gobierno busca ampliar las herramientas disponibles para atender los problemas ambientales.

La actualización responde a un escenario distinto al de finales de la década de 1980, cuando se aprobó la ley que actualmente regula buena parte de la política ambiental.

Bárcena explicó que las nuevas disposiciones buscan incorporar una visión de largo plazo y considerar tanto las características de los territorios como la participación de las comunidades.

PROYECTOS TENDRÍAN EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Otro de los cambios planteados está relacionado con los grandes proyectos. La iniciativa contempla que determinadas obras puedan someterse a una evaluación estratégica ambiental antes de su desarrollo.

La intención es analizar sus posibles efectos de manera integral y evitar que un proyecto sea dividido o fragmentado para evaluar sus impactos por separado.

La propuesta también busca fortalecer el acceso de la población a la información y justicia ambiental, además de considerar la protección de la salud como parte de la política de conservación.

De acuerdo con lo expuesto por la secretaria, el nuevo marco también contempla acciones relacionadas con la reducción de residuos y el incremento del reciclaje.

RÍOS, COSTAS Y ESPECIES ENTRE LAS PRIORIDADES

La iniciativa plantea recuperar espacios naturales afectados por la contaminación o degradación. Entre los sitios mencionados se encuentran ríos, barrancas, costas y playas.

La protección de especies emblemáticas también forma parte de los objetivos señalados durante la presentación de la propuesta.

Otro de los principios apunta a modificar la relación con los residuos mediante el tránsito de una economía basada en desechar hacia un modelo que busque aprovechar los materiales.

La propuesta incorpora además la protección de las personas que defienden la naturaleza y los bienes naturales, así como el reconocimiento del patrimonio biocultural como una responsabilidad compartida.

“El desarrollo y el bienestar del pueblo sólo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales”, concluyó Bárcena.

DATOS CURIOSOS

· La legislación ambiental vigente mencionada durante la presentación data de 1988.

· La iniciativa plantea 10 principios como base de la nueva legislación.

· La propuesta incorpora conceptos de restauración, reparación y remediación ambiental.

· Los saberes ancestrales de los pueblos indígenas forman parte de las herramientas contempladas.

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· La evaluación estratégica ambiental busca analizar integralmente los efectos de grandes proyectos.

· La iniciativa contempla acciones para reducir la generación de basura y aumentar el reciclaje.

· La protección de quienes defienden la naturaleza aparece como uno de los 10 principios.

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Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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