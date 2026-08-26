Presenta Sheinbaum nueva ley ambiental... busca fortalecer la protección de los recursos naturales

Durante La Mañanera del Pueblo , Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), explicó que la propuesta pretende establecer una relación diferente entre desarrollo económico, bienestar social y conservación de la naturaleza.

El Gobierno de México presentó una propuesta de nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente , iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca modificar la forma en que se aborda la protección de los recursos naturales en el país.

“Estamos aquí en un día que va a ser histórico, porque en verdad lo que vamos a presentar hoy es una nueva ley”, afirmó la funcionaria al explicar los alcances de la iniciativa.

JUSTICIA AMBIENTAL, UNO DE LOS EJES DE LA PROPUESTA

La propuesta plantea incorporar la justicia ambiental como uno de los principios centrales de la política nacional. Para el gobierno federal, esto implica considerar los efectos que las actividades económicas tienen sobre las personas, comunidades y ecosistemas.

Bárcena señaló que durante décadas prevaleció un modelo de desarrollo enfocado principalmente en la rentabilidad inmediata. Bajo esa lógica, explicó, no siempre se consideraron de manera integral las consecuencias sobre el medio ambiente, las comunidades y el patrimonio natural.

La iniciativa busca colocar en el centro a las personas, comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos, además de combinar criterios científicos con conocimientos y saberes ancestrales para la toma de decisiones ambientales.

“No puede haber justicia social sin justicia ambiental”, sostuvo la secretaria de Medio Ambiente.

PREVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS

Entre los principios expuestos por la Semarnat se encuentra la necesidad de prevenir el daño ambiental antes que repararlo. La propuesta también contempla fortalecer las acciones de conservación y restauración de los ecosistemas.

Otro de los componentes planteados es una mayor participación de la sociedad en las decisiones relacionadas con el medio ambiente. La intención es que las políticas públicas cuenten con la intervención de las comunidades afectadas y se apoyen en información científica disponible.

La propuesta busca que el aprovechamiento de los recursos naturales pueda generar oportunidades económicas sin comprometer la capacidad de los ecosistemas para mantenerse y recuperarse.

CRISIS CLIMÁTICA Y PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

El proyecto de nueva legislación parte de los problemas ambientales que enfrenta México y que tienen efectos directos sobre la población.

Entre ellos se encuentran la crisis climática, pérdida de biodiversidad, contaminación y degradación de los ecosistemas, fenómenos que también repercuten en la salud de las personas y en actividades fundamentales.

La disponibilidad de agua y la producción de alimentos forman parte de las preocupaciones vinculadas con estos desafíos. De ahí que la propuesta busque ampliar la visión de la política ambiental y considerar sus efectos sociales y económicos.

La iniciativa pretende establecer un marco jurídico que permita avanzar en el desarrollo del país sin dejar de lado la protección de su patrimonio natural.

UN NUEVO MARCO PARA EL DESARROLLO Y LOS RECURSOS NATURALES

Durante la presentación, Bárcena destacó que la propuesta impulsada por Sheinbaum busca modificar la relación entre el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente.

La intención es que el aprovechamiento de los recursos naturales genere oportunidades para la población, pero bajo criterios que permitan conservar los ecosistemas y reducir los daños ambientales.

El proyecto también reconoce el papel de las comunidades y de los pueblos indígenas y afromexicanos en la protección del territorio, al tiempo que plantea utilizar tanto conocimiento científico como saberes ancestrales.

Con la nueva ley, el Gobierno de México busca establecer una política ambiental centrada en la prevención, conservación, restauración y participación social, frente a desafíos que abarcan desde el cambio climático hasta la pérdida de biodiversidad.

DATOS CURIOSOS

· La propuesta busca sustituir el enfoque centrado únicamente en la rentabilidad inmediata por una visión que integre desarrollo, bienestar y protección ambiental.

· La iniciativa incorpora la justicia ambiental como uno de sus ejes.

· Los pueblos indígenas y afromexicanos son considerados dentro de los grupos que la propuesta coloca en el centro de la política ambiental.