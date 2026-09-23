Estudian nuevos trenes de pasajeros en vías concesionadas

El funcionario explicó que la reforma constitucional en materia ferroviaria permite al Estado utilizar las vías concesionadas para prestar el servicio de pasajeros, mientras las empresas mantienen sus operaciones de carga.

El Gobierno federal analiza nuevos proyectos de trenes de pasajeros que podrían operar sobre vías actualmente concesionadas a empresas privadas para el transporte de carga, informó Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

“Parte del análisis que estamos haciendo son proyectos en donde se pueda dar el servicio de pasajeros en las vías que están concesionadas para carga”, señaló.

Lajous indicó que actualmente existen alrededor de 18 mil kilómetros de vías concesionadas y recordó que entre los principales operadores privados se encuentran Canadian Pacific Kansas City y Ferromex, además de Ferrosur, perteneciente a Grupo México.

Explicó que los concesionarios dedicados principalmente al transporte de carga están obligados a permitir la prestación del servicio de pasajeros en sus vías, conforme al nuevo marco constitucional.

DEBEN DEVOLVER VÍAS EN BUEN ESTADO

Por otro lado, Lajous explicó que las empresas ferroviarias tienen entre sus responsabilidades dar mantenimiento a las instalaciones concesionadas, al derecho de vía y prestar el servicio en las condiciones establecidas en sus títulos.

Señaló que los concesionarios también tienen bajo su resguardo instalaciones que originalmente pertenecieron a Ferrocarriles Nacionales de México, entre ellas antiguas estaciones y patios, las cuales deben conservar en condiciones de operación.

“Una vez que termine el periodo de concesión, deben de devolver las instalaciones en las mismas condiciones o mejores que las que recibieron; no puede estar en peores condiciones que como lo recibieron”, afirmó.

El titular de la Agencia indicó que la mayoría de las concesiones ferroviarias fueron otorgadas por periodos de 50 años, aunque existen otras de menor duración vinculadas con actividades industriales o mineras.

Explicó que existe la posibilidad de ampliar las concesiones, pero señaló que ello depende del cumplimiento de las condiciones establecidas originalmente.

“Hay posibilidad de extensión si es que cumplen las condiciones que existían al origen de la concesión”, sostuvo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que la concesión de Grupo México a la que se hizo referencia durante la conferencia concluye hasta 2047.

“Se dio en el 97 y son 50 años”, indicó.