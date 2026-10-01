Estudiante de secundaria apuñala a cuatro personas en Querétaro

Un adolescente de 13 años de edad fue detenido luego del reporte de una presunta agresión con un objeto punzocortante a cuatro personas al interior de la Secundaria Esperanza Cabrera, ubicada en la colonia Paseos de San Miguel en el municipio de Querétaro, durante el horario de clases. Los primeros reportes señalan que el alumno del plantel utilizó dos cuchillos para atacar a los dos estudiantes, un docente y un personal del área administrativa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ), policías acudieron al plantel tras recibir un reporte sobre un adolescente que mantenía un comportamiento agresivo. Al llegar, los elementos se entrevistaron al testigo que reportó la situación, señaló que el menor presuntamente había lesionado a cuatro personas con un objeto punzocortante. La Policía de Querétaro procedió a detener al probable responsable y le aseguraron dos cuchillos; el adolescente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), autoridad que determinará su situación jurídica.

Las cuatro personas lesionadas recibieron atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente la gravedad de las lesiones. Por su parte, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) informó que actuó de manera inmediata tras recibir el reporte y que se realizó el llamado al 911 para solicitar la intervención de las autoridades competentes. La dependencia señaló que corresponderá a las instancias de seguridad y procuración de justicia realizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

USEBEQ indicó además que realizará una revisión del caso dentro del ámbito de sus atribuciones y aseguró que colaborará con las autoridades que requieran información sobre los hechos. La autoridad educativa reiteró que la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar son una prioridad, por lo que mantiene acciones de prevención, capacitación y fortalecimiento de la sana convivencia en los planteles educativos. Hasta el momento, la investigación permanece en curso. (Con información de El Universal)

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