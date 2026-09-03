Estudiantes de USA recuperan más de mil piezas arqueológicas para México

Más de 40 estudiantes de secundaria y su maestro ayudaron a devolver mil 132 piezas arqueológicas a México.

”¡Qué ejemplo tan inspirador!” así lo describió el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a través de su cuenta de X tras compartir la noticia sobre un grupo de 40 estudiantes de secundaria y su maestro ayudando a devolver piezas arqueológicas a México.

Johnson resaltó el compromiso de colaborar con México donde acciones como está demuestran la educación, la responsabilidad y el respeto por la historia de origen del país.