Estudiantes de USA recuperan más de mil piezas arqueológicas para México

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    Estudiantes de USA recuperan más de mil piezas arqueológicas para México
    Fotografía subida por Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, sobre los más de mil artefactos arqueológicos enviados a México. X

Fueron más de mil 132 piezas arqueológicas recuperadas y enviadas a México por un los alumnos y su maestro en una universidad de Estados Unidos

Más de 40 estudiantes de secundaria y su maestro ayudaron a devolver mil 132 piezas arqueológicas a México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-se-siguen-encontrando-fragmentos-oseos-crih-reporto-mas-de-730-piezas-recuperadas-en-2025-OF23265290

”¡Qué ejemplo tan inspirador!” así lo describió el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a través de su cuenta de X tras compartir la noticia sobre un grupo de 40 estudiantes de secundaria y su maestro ayudando a devolver piezas arqueológicas a México.

Johnson resaltó el compromiso de colaborar con México donde acciones como está demuestran la educación, la responsabilidad y el respeto por la historia de origen del país.

”Con esfuerzos como este, la cooperación entre Estados Unidos y México continúa protegiendo y preservando el patrimonio cultural de México.”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/asi-es-la-vida-en-zona-inundada-de-nepal-cambiar-comida-por-medicinas-y-cruzar-el-rio-en-tirolesa-DG23259596
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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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