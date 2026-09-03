Estudiantes de USA recuperan más de mil piezas arqueológicas para México
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Fueron más de mil 132 piezas arqueológicas recuperadas y enviadas a México por un los alumnos y su maestro en una universidad de Estados Unidos
Más de 40 estudiantes de secundaria y su maestro ayudaron a devolver mil 132 piezas arqueológicas a México.
https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-se-siguen-encontrando-fragmentos-oseos-crih-reporto-mas-de-730-piezas-recuperadas-en-2025-OF23265290
”¡Qué ejemplo tan inspirador!” así lo describió el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a través de su cuenta de X tras compartir la noticia sobre un grupo de 40 estudiantes de secundaria y su maestro ayudando a devolver piezas arqueológicas a México.
Johnson resaltó el compromiso de colaborar con México donde acciones como está demuestran la educación, la responsabilidad y el respeto por la historia de origen del país.
”Con esfuerzos como este, la cooperación entre Estados Unidos y México continúa protegiendo y preservando el patrimonio cultural de México.”, señaló.
https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/asi-es-la-vida-en-zona-inundada-de-nepal-cambiar-comida-por-medicinas-y-cruzar-el-rio-en-tirolesa-DG23259596