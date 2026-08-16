Ronald Johnson destaca entrega de tres fugitivos a México; uno de ellos presunto integrante del CJNG
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Uno está vinculado en Guanajuato a delitos con armas de fuego; otro es buscado por homicidio en Zacatecas y una más es requerida por fraude
CDMX.- Autoridades de Estados Unidos entregaron a México a tres personas requeridas por la justicia y quienes se encontraban fugitivas en territorio estadounidense, informó el Embajador de ese país, Ronald Johnson.
En sus redes sociales, indicó que se trata de un presunto integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculado en Guanajuato a delitos con armas de fuego, un fugitivo buscado por homicidio en Zacatecas y una persona requerida por fraude.
“Nuestra cooperación, impulsada por el Presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, envía un mensaje claro a los delincuentes: serán capturados y rendirán cuentas”, señaló en el mensaje.
MÉXICO HA SOLICITADO 269 EXTRADICIONES
El diplomático no precisó si la entrega correspondió a extradiciones o deportaciones.
En mayo pasado, el Canciller Roberto Velasco informó que, del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de este año México, había solicitado 269 extradiciones, de las cuales, hasta esa fecha, no se había concedido ninguna.