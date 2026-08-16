Ronald Johnson destaca entrega de tres fugitivos a México; uno de ellos presunto integrante del CJNG

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Ronald Johnson destaca entrega de tres fugitivos a México; uno de ellos presunto integrante del CJNG
    El diplomático no precisó si la entrega correspondió a extradiciones o deportaciones. Cortesía

Uno está vinculado en Guanajuato a delitos con armas de fuego; otro es buscado por homicidio en Zacatecas y una más es requerida por fraude

CDMX.- Autoridades de Estados Unidos entregaron a México a tres personas requeridas por la justicia y quienes se encontraban fugitivas en territorio estadounidense, informó el Embajador de ese país, Ronald Johnson.

En sus redes sociales, indicó que se trata de un presunto integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculado en Guanajuato a delitos con armas de fuego, un fugitivo buscado por homicidio en Zacatecas y una persona requerida por fraude.

“Nuestra cooperación, impulsada por el Presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, envía un mensaje claro a los delincuentes: serán capturados y rendirán cuentas”, señaló en el mensaje.

MÉXICO HA SOLICITADO 269 EXTRADICIONES

El diplomático no precisó si la entrega correspondió a extradiciones o deportaciones.

En mayo pasado, el Canciller Roberto Velasco informó que, del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de este año México, había solicitado 269 extradiciones, de las cuales, hasta esa fecha, no se había concedido ninguna.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cárteles Mexicanos
Crimen Organizado
Relaciones Exteriores

Localizaciones


Estados Unidos
Guanajuato
Zacatecas

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Embajada De Estados Unidos
CJNG

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
“Una de las palabras que define a la Cuarta Transformación es bienestar, el bienestar del pueblo”, dijo en Ciudad Madero, Tamaulipas.

‘No habría bienestar ni derechos para el pueblo sin soberanía de México’, asegura Sheinbaum
En lo que va del año, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio de baja a 836 profesionales de sus oficinas centrales.

INE despide a 836 previo a elección en 2027
Los rescatistas distribuyen paquetes de alimentos a los equipos de rescate y voluntarios que buscan entre los escombros cuatro días después del terremoto.

Aumentan a 294 los fallecidos por terremoto en Colombia; continúa búsqueda de sobrevivientes
Jóvenes saltillenses demostraron su talento y creatividad durante el torneo de Freestyle “Por Amor a Saltillo”.

Freestyle reúne a jóvenes talentos durante el Mes de la Juventud en Saltillo
Jóvenes de Piedras Negras participaron en la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud 2026.

Jóvenes de Piedras Negras, Coahuila, compiten por el reconocimiento municipal 2026
Estudiantes de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, iniciarán clases el próximo 24 de agosto.

Regreso a clases adelantado: ¿Qué alumnos inician el 24 de agosto del 2026?
Talento. El público japonés recibió al cantante mexicano durante su presentación en uno de los escenarios internacionales de Summer Sonic.

Carín León conquista Japón y hace historia en el Summer Sonic de Tokio
Tras ganar el Clásico del Norte, Valkirias viajará a Ciudad de México para enfrentar a Vipers en la Jornada 5.

LIFFEN 2026: Valkirias vence 57-6 a Wolfpack y gana el Clásico del Norte en Saltillo