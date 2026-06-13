$!EU entrega a México a funcionario de Aduanas buscado por presuntos vínculos con delincuencia organizada

Un funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), identificado como Carlos Eugenio Benítez Orta, fue entregado por autoridades de Estados Unidos a México a través del puente internacional Matamoros-Brownsville, luego de ser localizado en territorio estadounidense con una orden de aprehensión vigente. El empleado de Aduanas, de 46 años de edad, es requerido por autoridades mexicanas dentro de una investigación relacionada con su presunta participación en delitos vinculados con delincuencia organizada.

CAPTURA SE REALIZÓ EN LA FRONTERA DE TAMAULIPAS De acuerdo con la información disponible, la entrega del funcionario se concretó la tarde del jueves en el cruce internacional conocido como Puerta México, ubicado entre Brownsville, Texas, y Matamoros, Tamaulipas. La operación se llevó a cabo mediante la coordinación entre autoridades de ambos países, quienes realizaron los procedimientos correspondientes para su traslado a territorio mexicano. Una vez que Benítez Orta fue entregado a las autoridades nacionales, elementos de seguridad cumplimentaron la orden de aprehensión que existía en su contra.

REALIZAN TRASLADO AL PENAL FEDERAL DEL ALTIPLANO Posteriormente, el funcionario fue trasladado bajo un operativo de seguridad al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. Las autoridades mantuvieron bajo resguardo al detenido durante su traslado desde la frontera norte hasta el centro penitenciario federal.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA EN CURSO Hasta el momento, las autoridades federales no han dado a conocer los delitos específicos que se le atribuyen ni los detalles de la carpeta de investigación que derivó en la emisión de la orden de captura. Tampoco se han revelado públicamente mayores elementos sobre los presuntos vínculos de Benítez Orta con organizaciones criminales o la naturaleza de la red delictiva que se investiga. Las autoridades federales mantienen abierta la investigación para determinar el alcance de su presunta participación en los hechos que se le imputan.

Publicidad