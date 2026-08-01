EU reconoce captura de ‘El R1’, presunto líder de célula del CJNG vinculada al asesinato de Carlos Manzo

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    EU reconoce captura de ‘El R1’, presunto líder de célula del CJNG vinculada al asesinato de Carlos Manzo
    Ronald Johnson y la DEA reconocieron a las autoridades mexicanas por la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, presunto líder criminal. X | Rio Zamora

El embajador Ronald Johnson y la DEA felicitaron a México por la captura de “El R1”, señalado como líder de una célula del CJNG

La captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, generó el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos, luego de que el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, destacara la operación encabezada por las autoridades mexicanas contra uno de los presuntos líderes criminales vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de sus redes sociales, el diplomático felicitó a las instituciones mexicanas por la detención del presunto delincuente, identificado por las autoridades como el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/garcia-harfuch-revela-el-motivo-por-el-cual-el-r1-cabecilla-del-cjng-mando-a-asesinar-a-carlos-manzo-CB22545160

EMBAJADOR RONALD JOHNSON DESTACA OPERATIVO CONTRA “EL R1”

En su mensaje, Ronald Johnson reconoció el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad mexicanas y señaló que la detención representa un avance en las acciones contra las organizaciones criminales.

“Reconozco a nuestros socios mexicanos por la exitosa detención de R1”, escribió el embajador.

Asimismo, afirmó que la operación envía un mensaje contra quienes participan en hechos de violencia y en el tráfico de drogas sintéticas.

“Quienes generan violencia y trafican fentanilo rendirán cuentas”, señaló.

El diplomático agregó que la cooperación bilateral continuará enfocada en el combate a los grupos delictivos.

“Juntos, Estados Unidos y México seguiremos desmantelando cárteles como el CJNG para hacer más seguras a nuestras comunidades”, expresó.

DEA TAMBIÉN FELICITA A LAS AUTORIDADES MEXICANAS

La Administración para el Control de Drogas (DEA) también reconoció públicamente el operativo realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

A través de sus cuentas oficiales, la agencia estadounidense compartió el mensaje difundido previamente por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sobre la captura de “El R1”.

En su publicación, la DEA escribió:

“Felicitaciones por la exitosa operación y arresto de R1 por la SSPC y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano”.

La agencia destacó la coordinación entre las instituciones mexicanas responsables del operativo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/quien-es-el-r1-autor-intelectual-del-asesinato-de-carlos-manzo-que-fue-liberado-en-2022-NG22536029

AUTORIDADES IDENTIFICAN A “EL R1” COMO LÍDER DE “LOS RS”

De acuerdo con la información difundida por Omar García Harfuch, Ramón Ángel Álvarez Ayala es identificado como el principal líder de “Los Rs”, una célula criminal señalada por las autoridades como una de las más violentas vinculadas al CJNG.

Las autoridades federales mantienen las investigaciones correspondientes tras la detención del presunto líder criminal, mientras continúan las acciones de seguridad dirigidas contra grupos delictivos que operan en distintas regiones del país.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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