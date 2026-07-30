¿Quién es el ‘R1’, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo que fue liberado en 2022?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala ‘R1’, quien fue señalado como el autor intelectual del homicidio del expresidente de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025 en la plaza principal del municipio durante los festejos del Día de Muertos.

¿QUIÉN ES EL ‘R1’? Según García Harfuch, el detenido es señalado como el líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en algunas zonas de Jalisco. “Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región”, detalló el secretario de Seguridad.

Inició su carrera delictiva alrededor del 2002 en el extinto Cártel del Milenio, conocido como el Cártel de los Valencia, desde los rangos más bajos hasta que llegó a asumir roles de liderazgo como lugarteniente. Informes presentados destacan que el ‘R1’ se desempeñaba como el segundo hombre en importancia en la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado colaborador y hombre de confianza del hoy abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’. Con la fundación del CJNG, ‘El Mencho’ lo designó como responsable de las operaciones en la zona metropolitana de Guadalajara y el norte de Jalisco, así como el encargado de dirigir incursiones hacia Guanajuato y Michoacán.

EL ‘R1’ FUE LIBERADO, PESE A ANTECEDENTES, EN 2022 El ‘R1’ ya había sido previamente señalado como parte del CJNG y acusado por delincuencia organizada; fue nombrado el 24 de noviembre del 2022 en una conferencia de prensa del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El entonces subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja dijo que el 19 de noviembre de 2022, Ramón Álvarez egresó del CEFERESO número 11 tras ser ordenada su liberación por parte del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco.

“Fue un sabadazo, se informa de su libertad prácticamente en la madrugada del sábado, decretando la libertad. Pertenece a la organización delictiva CJNG y estaba acusado por delincuencia organizada por la finalidad de delitos contra la salud”, se aseguró en noviembre de 2022. Según la información compartida en ese entonces, el ‘R1’ contaba con cinco antecedes penales y con mandamientos judiciales por delitos como secuestro y delincuencia organizada.

Mejía Berdeja aseguró que de todos los procesos penales fue absuelto por diversas circunstancias, como el desvanecimiento de pruebas, no comparecencia de testigos, no elementos juicio del juez para acreditar culpabilidad, entre otras. Ramón ‘N’ fue detenido en el 2012 junto con sus hermanos, Rafael Álvarez Ayala alias ‘R2’, así como de Jesús Santiago Álvarez Ayala, presuntos miembros del mismo cártel, en un departamento en condiciones precarias en la Zona Minerva de Guadalajara; mientras que sus hermanos, fueron capturados en Zapopan. Al momento de su captura Ramón Ángel ‘N’ tenía dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y estaba vinculado a cuatro averiguaciones previas ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Por otro lado, a Rafael ‘N’ y Jesús Santiago ‘N’, junto a su hermano, le atribuyeron la organización de los narcobloqueos e incendios de vehículos del 25 de agosto de 2012 en la zona metropolitana de Guadalajara y Colima.

De acuerdo con el entonces subsecretario de la secretaria de seguridad, el ‘R1’ era responsable de implementar acciones contra otras células antagónicas en las plazas donde operaba y por encomienda de ‘El Mencho’ coordinaba las acciones de incursión del CJNG hacia los estados de Guanajuato y Michoacán. Al año siguiente, durante otra conferencia matutina realizada el 26 de enero del 2023, Luisa Rodríguez Burcio, reiteró la información que se tenía sobre él y las absoluciones que se tenían de sus cinco procesos penales.

“El cuarto caso es el de Ramón Ángel ‘N’, conocido como ‘el R1’, ‘el Moncho’. Él es lugarteniente o era lugarteniente del cártel de los Valencia, del cártel Jalisco Nueva Generación. Él estaba procesado por delitos de delincuencia organizada y contra la salud, y quedó en libertad el 22 de noviembre del año pasado”, mencionó Rodríguez Bucio. “La juez primera de distrito de Jalisco, Yolanda Cecilia Chávez Montelongo, lo absolvió por considerar que no había pruebas sólidas para procesarlo. Este personaje ha tenido al menos cinco carpetas de investigación en su contra entre 2012 y 2021, y en todos los casos fue dejado en libertad”, agregó.

VAN 31 DETENIDOS POR CASO CARLOS MANZO Además, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que con esta acción suman ya 31 personas detenidas por el homicidio de Manzo. “Esta acción representa un avance relevante en la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación y coordinación, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, expresó. (Con información de El Universal)