Sergio Aguayo afirma que caso de Gertz Manero exhibe pactos

La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), donde estaba seguro desde 2019, dejó al académico Sergio Aguayo, con más preguntas: ¿Qué hizo para que finalmente lo botaran? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué lo premiaron con una Embajada? ¿Qué es lo que sabe?.

”Le toleraban absolutamente todo. Algo hizo Gertz. O algo están planeando en el ‘segundo piso de la cuarta transformación’. No es lógico que lo corran ahora”, asegura Aguayo.

Hasta el último momento del jueves, cuando el Senado ya estaba reunido para avalar su renuncia, Gertz, que en casi siete años no logró resolver ningún caso relevante, se negó a enviarla.

Mandó algo al filo de las cinco de la tarde y tampoco era una renuncia, sino un aviso: la Presidenta Claudia Sheinbaum lo había propuesto para una Embajada de élite.

”Gertz siempre ha sido un hombre del sistema, sea del PRI, del PAN o de Morena. Y en Morena puso contra la pared u obtuvo la complicidad de López Obrador, y ahora de la Presidenta que le tolera absolutamente todo”.

¿Qué les sabe para poder hacer lo que le da su gana e irse cuando quiere y en las condiciones que él quiere?”, se pregunta el investigador de El Colegio de México, vía telefónica.

Para el autor de “La transición en México. Una historia documental”, lo que pasó el jueves confirma que Gertz es un “cacique de la vieja estirpe”.

De esos capaces de hacer lo que se les da la gana. En una lista que va de Gonzalo N. Santos, para quien “la moral es un árbol que da moras”, a Jesús Reyes Heroles, el ideólogo del PRI, a Manuel Bartlett, el priista, petista, morenista, que ha acumulado acusaciones como si fueran propiedades.

”Se va ir sin dar explicaciones. En la impunidad”, advierte el académico.

”Todo esto me refrenda que Claudia Sheinbaum sigue respetando el pacto de impunidad que se observó desde Álvaro Obregón pasando por Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador”.

“El proceso de su renuncia ejemplifica cuanto del pasado permanece en el segundo piso de la Cuarta Transformación”, insiste.

Agente del Ministerio Público, subprocurador, Secretario de Seguridad, legislador, fiscal, Gertz tiene más de 50 años en cargos públicos en todos los partidos.

Dueño de inmuebles de millones dólares en Nueva York y Madrid, ya Fiscal, Gertz, sin obra conocida, con denuncias de plagio, consiguió en 2021 el máximo nivel en el Sistema Nacional de Investigadores que lo había rechazado en cinco ocasiones.

En 2022, obtuvo también ilegalmente un proyecto de sentencia de la Corte que iba a declarar inexistente el delito por el que encarceló a su cuñada, Laura Morán.

A sus 86 años, sin resolver casos como las desapariciones de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la corrupción en Pemex, de Emilio Lozoya, o el campo de tortura en el Rancho Izaguirre, deja el puesto que tenÌa asegurado hasta el último dÌa de 2027.

Aguayo no da crédito a que su salida sea la filtración del caso de millones de litros de huachicol contrabandeados por marinos o el perdón otorgado al dueño de Miss Universe, Raúl Rocha Cantú, acusado de narcotráfico y huachicoleo.

“Peores cosas le permitieron. Hay algo más”, responde. Antes de irse, Gertz nombró a Ernestina Godoy, ex consejera jurídica de Sheinbaum, como encargada de la Fiscalía de Control para que luego tomara el interinato.

Godoy fue quien mandó detener a Morán por el delito inventado de “garante accesoria”.

La pregunta de si esto será otro golpe a la autonomía de la FGR hace reír a Aguayo, enfocado en recabar evidencias de por qué tanto apoyo o complicidad del que se va.

“Quienes creyeron que la Fiscalía de AMLO iba a ser autónoma, se merecen la medalla a la ingenuidad del año”, dice.

ASÍ LO DIJO

”Algo hizo Gertz. O algo están planeando en el ‘segundo piso de la cuarta transformación’. No es lógico que lo corran ahora”. Sergio Aguayo, investigador de El Colegio de México.