Evacuan a 30 personas y rescatan a seis animales por incendio en Monterrey, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un saldo de 30 personas evacuadas, así como el rescate de cinco gatos y un perro dejó un siniestro que se originó en un terreno baldío y afectó a una zona de condominios, en Monterrey, Nuevo León.

Protección Civil del estado (PCNL) informó del fuego que se comenzó con basura y tarimas, por lo que se movilizaron a la avenida La Unidad en la colonia Valle de Infonavit.

La dependencia estatal indicó que en el edificio 213 de la zona de condominios se evacuaron a 17 personas de ocho departamentos, así como cinco gatos y un perro.

Por su parte del edificio 217 también se evacuaron 13 personas de ocho departamentos.