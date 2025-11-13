Evacuan a 30 personas y rescatan a seis animales por incendio en Monterrey, Nuevo León

México
/ 13 noviembre 2025
    Evacuan a 30 personas y rescatan a seis animales por incendio en Monterrey, Nuevo León
    El siniestro comenzó en un terreno baldío y se extendió a una zona de departamentos de donde fueron evacuadas 30 personas, este jueves, en Monterrey. FOTO: CORTESÍA
    El siniestro comenzó en un terreno baldío y se extendió a una zona de departamentos de donde fueron evacuadas 30 personas, este jueves, en Monterrey. FOTO: CORTESÍA
    El siniestro comenzó en un terreno baldío y se extendió a una zona de departamentos de donde fueron evacuadas 30 personas, este jueves, en Monterrey. FOTO: CORTESÍA
    El siniestro comenzó en un terreno baldío y se extendió a una zona de departamentos de donde fueron evacuadas 30 personas, este jueves, en Monterrey. FOTO: CORTESÍA
    El siniestro comenzó en un terreno baldío y se extendió a una zona de departamentos de donde fueron evacuadas 30 personas, este jueves, en Monterrey. FOTO: CORTESÍA

Al sitio se movilizaron elementos de PCNL, un helicóptero de la misma dependencia y Bomberos Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un saldo de 30 personas evacuadas, así como el rescate de cinco gatos y un perro dejó un siniestro que se originó en un terreno baldío y afectó a una zona de condominios, en Monterrey, Nuevo León.

Protección Civil del estado (PCNL) informó del fuego que se comenzó con basura y tarimas, por lo que se movilizaron a la avenida La Unidad en la colonia Valle de Infonavit.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan incendio forestal en Cerro de las Mitras en Monterrey

La dependencia estatal indicó que en el edificio 213 de la zona de condominios se evacuaron a 17 personas de ocho departamentos, así como cinco gatos y un perro.

Por su parte del edificio 217 también se evacuaron 13 personas de ocho departamentos.

El siniestro comenzó en un terreno baldío y se extendió a una zona de departamentos de donde fueron evacuadas 30 personas, este jueves, en Monterrey. FOTO: CORTESÍA

Las acciones de los brigadistas se realiza por aire y tierra. Al sitio se movilizaron elementos de PCNL, un helicóptero de la misma dependencia y Bomberos Nuevo León.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

