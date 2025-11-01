Evacuan a asistentes a celebración de Halloween por desplome de techo de antro, en NL

México
/ 1 noviembre 2025
    Evacuan a asistentes a celebración de Halloween por desplome de techo de antro, en NL
    Los hechos se registraron en un antro ubicado en pleno centro de Monterrey, durante la madrugada de este sábado Foto: especial

Evacúan bar en Monterrey tras colapso parcial del techo durante una fiesta de Halloween; Protección Civil no reporta heridos y el lugar quedó asegurado

Monterrey, Nuevo León.- Los asistentes a una fiesta de Halloween terminaron evacuados del bar en donde se realizaba la celebración porque el techo del antro en donde se realizaba colapsó de manera parcial, en Monterrey.

Protección Civil de Nuevo León informó de los hechos que se registraron la madrugada de este sábado en el bar Sayu Sayulita, ubicado en Abasolo y Doctor Coss, en el Barrio Antiguo.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a hombre por el delito pornografía infantil, en Nuevo León

La dependencia estatal informó que atendió el reporte de la caída de un techo en donde se evacuaron a decenas de personas, sin que se precisara la cifra exacta.

En el sitio, PCNL trabajó en coordinación con Protección Civil de Monterrey.

El incidente se originó en el segundo inmueble en el área de azotea, en donde se presentó hundimiento parcial del piso por sobrecarga estructural.

TE PUEDE INTERESAR: Vehículo irrumpe en desfile de Día de Muertos en Moroleón y embiste a espectadores; hay cinco lesionados

En el sitio se emitieron recomendaciones al responsable del lugar para eliminar riesgos.

No se reportaron personas lesionadas y el lugar quedó a cargo de Protección Civil de Monterrey.

Temas


Accidentes
Bares

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
En el homenaje póstumo celebrado este domingo en Uruapan, la esposa de Carlos Manzo, alcalde asesinado, destacó la valentía de su esposo.

‘Mataron al mejor presidente de México’: Dan último adiós a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan
Madres de familia revisan los dulces recolectados por sus hijos tras hallar alfileres incrustados.

‘Terror en redes’ alerta a familias en Coahuila: hallan alfileres y agujas en dulces de Halloween
En caso de requerirse, se contempla su traslado a hospitales de alta especialidad en la Ciudad de México.

Luchan por su vida tras tragedia en Hermosillo: 15 hospitalizados y dos en estado crítico
Desde thrillers hasta comedias y fantasía, noviembre llega cargado de estrenos imperdibles en las plataformas digitales, con títulos que prometen mantener a los espectadores pegados a la pantalla durante todo el mes.

¿Qué vas a ver? Noviembre está lleno de estrenos en el streaming ¡Te dejamos los más top!
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado durante un acto público el pasado 1 de noviembre.

Además de Carlos Manzo en Uruapan... ¿Qué otros alcaldes han sido asesinados en Michoacán?
Josh Allen consiguió dos touchdowns por tierra y uno por aire en la victoria ante los Chiefs.

Josh Allen vuelve a dominar a Mahomes y los Bills se imponen en Kansas City
Al tiempo, Lily Allen abordó en su nuevo material su separación de David Harbour y el proceso emocional que vivió.

Denuncia Millie Bobby Brown a compañero de Stranger Things por acoso; esposa lo había funado por infiel
El cantante destacó que el transporte gratuito permite ahorrar dinero y facilita el traslado sin preocupaciones.

Recorre ‘El Faisy’ la ciudad de Saltillo a bordo del transporte gratuito ‘Aquí Vamos Gratis’