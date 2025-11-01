Evacuan a asistentes a celebración de Halloween por desplome de techo de antro, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Los asistentes a una fiesta de Halloween terminaron evacuados del bar en donde se realizaba la celebración porque el techo del antro en donde se realizaba colapsó de manera parcial, en Monterrey.

Protección Civil de Nuevo León informó de los hechos que se registraron la madrugada de este sábado en el bar Sayu Sayulita, ubicado en Abasolo y Doctor Coss, en el Barrio Antiguo.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a hombre por el delito pornografía infantil, en Nuevo León

La dependencia estatal informó que atendió el reporte de la caída de un techo en donde se evacuaron a decenas de personas, sin que se precisara la cifra exacta.

En el sitio, PCNL trabajó en coordinación con Protección Civil de Monterrey.

El incidente se originó en el segundo inmueble en el área de azotea, en donde se presentó hundimiento parcial del piso por sobrecarga estructural.

TE PUEDE INTERESAR: Vehículo irrumpe en desfile de Día de Muertos en Moroleón y embiste a espectadores; hay cinco lesionados

En el sitio se emitieron recomendaciones al responsable del lugar para eliminar riesgos.

No se reportaron personas lesionadas y el lugar quedó a cargo de Protección Civil de Monterrey.