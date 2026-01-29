Evaluará el TDJ a 800 jueces electos por voto popular en 2025

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 29 enero 2026
    Evaluará el TDJ a 800 jueces electos por voto popular en 2025
    La evaluación tendrá tres etapas: un examen teórico-práctico, la aplicación de los métodos de evaluación y el análisis de la información y el dictamen del tribunal. Cuartooscuro
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Examenes
Jueces

Localizaciones


México

Organizaciones


SCJN

El acuerdo establece que la calificación se estimará satisfactoria cuando la calificación mínima aprobatoria sea de 8.5 puntos en el examen teórico-práctico

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) acordó que el próximo 9 de febrero se aplicara exámenes de conocimientos y competencia técnica a los más de 800 juzgadores que el año pasado fueron elegidos por voto popular.

En un comunicado interno enviado el lunes pasado, el TDJ informó a los impartidores de justicia que la evaluación tendrá tres etapas: un examen teórico-práctico, la aplicación de los métodos de evaluación y el análisis de la información y el dictamen del tribunal.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Sentencias fraudulentas tienen que revisarse’: Lenia Batres, ministra de la SCJN

A los jueces de carrera (en el cargo desde antes de la elección judicial) y los secretarios en funciones de juez o magistrado, no les aplicarán el examen teórico-práctico, pero sí las otras dos etapas de la evaluación.

Es decir, tendrán una evaluación de seguimiento regular, que se llevará a cabo a través de un informe de funcionamiento y una visita digital.

El magistrado Juan Carlos Zamora Tejeda, titular del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial (OEDJ) del TDJ, envió a los jueces de elección popular una Guía de Estudio y una bibliografía para que preparen su examen teórico-práctico.

Esta última incluye 22 libros de juicio de amparo directo e indirecto, 18 de derecho penal y sistema penal acusatorio, 5 de derechos humanos, 4 de derecho civil y mercantil y 3 de nuevo sistema de justicia laboral.

También 5 libros de funciones y facultades de los jueces, 13 de acuerdos de normativa interna y otros 18 de normativa general aplicable, desde la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hasta la Ley de Amparo y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Según el comunicado, estas evaluaciones se basan en el Acuerdo General 6/2025 del Pleno del TDJ, que entró en vigor el 7 de enero.

El artículo 166 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación también prevé la evaluación del desempeño de los impartidores de justicia en los rubros de conocimientos y competencias de carácter técnico, ético y profesional.

El acuerdo del TDJ establece que la calificación se estimará satisfactoria cuando la calificación mínima aprobatoria sea de 8.5 puntos en el examen teórico-práctico.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian a integrante del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción por plagio

Además, que las encuestas de evaluación no arrojen indicios de conductas irregulares del juez, no tenga quejas administrativas de faltas graves, respete plazos procesales en sus fallos y cumpla con las normas en recursos humanos y materiales y productividad.

El tribunal disciplinario contempla tres medidas correctivas cuando los resultados de la evaluación sean insatisfactorios, pero ninguna de ellas prevé la pérdida del cargo.

Las medidas son imponer al juez una capacitación para que “adquiera conocimientos reforzados vinculados con su quehacer jurisdiccional o administrativo”; reforzar los conocimientos o competencias técnicas, profesionales o éticas, y que realice acciones de mejora para ser más eficiente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Examenes
Jueces

Localizaciones


México

Organizaciones


SCJN

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Expresa WAN-IFRA preocupación por persecución judicial contra VANGUARDIA

Expresa WAN-IFRA preocupación por persecución judicial contra VANGUARDIA
true

Lo que Ernestina no vio en la investigación del Interoceánico

The Wall Street Journal afirma que el FBI capturó a Ryan Wedding en México en una redada secreta, contradiciendo la versión de Sheinbaum

Contradicen a Sheinbuam... FBI sí capturó a Ryan Wedding en México en una ‘redada secreta’: The Wall Street Journal
Favorito. El cantante británico amplía su paso por el Estadio GNP Seguros ante la alta demanda de boletos entre sus fans.

¡Serán 5 conciertos! Harry Styles agrega más fechas en México tras agotar la preventa
Para tramitar la CURP biométrica se requiere identificación oficial vigente, copia de la CURP actual, acta de nacimiento certificada y comprobante de domicilio reciente.

No tramitar la CURP biométrica: consecuencias legales
Trabajadores pueden denunciar ante Profedet el incumplimiento de su pago correspondiente si se labora en un día de asueto oficial.

Profedet: AQUÍ puedes denunciar si no te pagan triple por trabajar el 2 de febrero
Apuesta. La actriz comparte escenario con Alberto Estrella en una puesta en escena que aborda la educación, la diversidad y las relaciones humanas

Llegará a Saltillo ‘La Profesora’: Sylvia Pasquel protagoniza obra de teatro junto a Alberto Estrella
Cuando casi todo mundo suponía que Bill Belichick sería inmortalizado en su primer año de elegibilidad, el intento fallido causó reacciones negativas por parte de representantes de muchos personajes del deporte.

Reprueban deportistas el desaire sobre Bill Belichick, al no ser inducido al Salón de la Fama