Ex de ‘Lady Racista’ revela que ella abandonó a su hijo durante ocho años y defiende al menor

La expareja de la actriz y modelo argentina Ximena Pichel, quien el fin de semana fue nombrada ‘Lady Racista’ al ofender a un policía de la Ciudad de México que buscaba ponerle una araña en su automóvil, salió a la luz y reveló detalles de la mujer.

Entre la indignación por el video viral, se destapó que la argentina fue pareja del actor Aarón Beas, con quien tuvo un hijo —el cual aparece en el material tratando de defender a su madre—.

A lo que Beas fue entrevistado por el programa de farándula ‘Sale el Sol’, donde pidió que paren las críticas hacia su hijo. Sin embargo, reconoció que Pichel necesita ayuda psicológica y reveló que la modelo no se hizo cargo del menor durante sus primeros ocho años de vida.

“Es una lamentable situación, yo casi ni he podido dormir, no tanto por mí, me ha llegado el hate y todo esto, pero estoy muy preocupado por mi hijo”, comentó el actor en el programa.

Afirmó que ha hablado con su hijo, quien es un joven de 16 años que está arrepentido de la forma en que se hizo viral el video, así como está preocupado por lo que le pueda pasar a su mamá.

“Está muy espantado, arrepentido, esto lo hizo viral de alguna manera, pero no de la correcta, yo estoy muy preocupado, está muy triste, llorando, preocupado por lo que le pueda pasar a su mamá y ya se dio cuenta de la consecuencia de estos actos que no tienen justificación, la verdad es que no hay qué decir”, agregó en su intervención.

Aarón Beas mencionó que Ximena Pichel debería buscar ayuda psicológica al afirmar que tiene ‘un problema de personalidad’.

“Los hechos están ahí y lo que decían hace un momento, yo creo que ella tiene qué buscar ayuda psicológica porque sí tiene un problema de personalidad muy fuerte”, señaló Beas.

SEPARACIÓN

Beas puntualizó que se separó de la actriz argentina hace 15 años por comportamientos parecidos: “el último intento fue eso, fuimos con psicólogo y en algún momento con psiquiatras también, a mí no me recetaron nada, a ella sí [...] El problema es que a veces no se trata y si tiene un desequilibrio, que no lo ha podido controlar y no se da cuenta de lo mucho que lastima y hiere porque simplemente su mente no la deja ver el daño que llega a hacer. Yo aguanté mucho con ella”.

Él se alejó de ella por salud mental, ya que le había dañado mucho emocionalmente, “es complicado estar con una persona que no se da cuenta que tiene que tratarse”, agregó.

BUSCARÁ CUSTODIA

Por otro lado, los periodistas del programa lo cuestionaron sobre si buscaría obtener la custodia total del menor, a lo que señaló que por nueve años ella comenzó a hacerse cargo de su hijo. Y que en algún momento, ella pidió que le quitara la custodia sobre el menor.

“Cuando nació el niño, yo me hice cargo de él de los seis, siete meses, hasta los ocho años él estuvo solamente conmigo y ella lo veía temporalmente [...] yo se la pude haber quitado, de hecho su madre vino de Argentina, exclusivamente a ayudarme y a pedirme que le quitara la custodia, yo no lo quise hacer porque finalmente, la madre es la madre y es lo más importante para cualquiera, él la ama”, señaló.

“Me gustaría que ella se atienda y se responsabilice [...] yo no me atrevo a quitárselo a su madre. A mí me han llegado amenazas, pero él es un niño [...] él está arrepentido, se dejó llevar por la situación, ya está empezando a tener ataques de pánico, llora mucho y no sabe qué va a pasar con su mamá”, mencionó sobre el polémico caso de ‘Lady Racista’.