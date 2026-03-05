Ex novia de ‘El Chapo’ Guzmán también fue pareja de René Arzate y tuvieron una hija... ‘Fue mi príncipe’

En medio de ese contexto, resurgió un episodio poco conocido de su vida personal. Se trata de su relación con Valeria Rubí Quiroz , conocida como “La Gringuita” , quien anteriormente fue pareja de Joaquín “El Chapo” Guzmán , uno de los narcotraficantes más notorios del mundo.

El nombre de René Arzate García , alias “La Rana” , volvió a colocarse en el radar internacional después de que autoridades de Estados Unidos lo incluyeran entre sus objetivos prioritarios por cargos relacionados con narcoterrorismo y tráfico de drogas. La fiscalía estadounidense incluso ofrece hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.

El relato salió a la luz durante una entrevista difundida en marzo de 2024 en el podcast del creador de contenido Gusgri, donde Quiroz habló abiertamente sobre el breve romance que sostuvo con Arzate cuando tenía apenas 18 años.

UN ROMANCE BREVE PERO INTENSO

De acuerdo con el testimonio de Quiroz, el primer encuentro con René Arzate ocurrió en un restaurante de sushi en Culiacán, ciudad considerada uno de los principales bastiones del Cártel de Sinaloa. La joven recordó que desde el inicio quedó impresionada por la actitud del hombre que, según describe, era atento y detallista.

Durante el tiempo que estuvieron juntos, explicó que el capo solía enviarle regalos con frecuencia. Flores cada mes, peluches con forma de rana —en referencia a su apodo— y gestos constantes de afecto formaban parte de la dinámica de la relación.

“René fue mi príncipe, mi único amor. Él siempre buscaba consentirme”, expresó Quiroz durante la conversación.

La mujer también reveló que ambos decidieron tatuarse una rana como símbolo de su vínculo. Con el tiempo, sin embargo, ella optó por borrar el tatuaje debido a la presión de una pareja posterior.

EL ESCÁNDALO QUE TERMINÓ LA RELACIÓN

El romance entre Quiroz y Arzate terminó abruptamente tras un escándalo mediático que la vinculó con el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez. Según explicó, una revista difundió un rumor sobre una supuesta relación con el deportista, algo que ella asegura nunca ocurrió.

“Nunca tuve nada con él. Entre él y yo nunca pasó nada”, aclaró durante el podcast.

Aunque Quiroz afirmó que René Arzate conocía la verdad, el escándalo generó tensiones que finalmente provocaron el distanciamiento. La propia entrevistada describió ese momento como una etapa difícil para ambos.

A pesar de la ruptura, dijo que aquella relación dejó una huella profunda en su vida. Incluso reveló que su hija lleva el nombre Mía Ener, donde “Ener” corresponde a René escrito al revés, en una forma de homenaje personal.

QUIÉN ES “LA RANA”, OBJETIVO PRIORITARIO DE EU

Mientras estas historias personales resurgen, las autoridades estadounidenses mantienen la búsqueda activa de René Arzate García, nacido en 1983 y considerado uno de los operadores clave del Cártel de Sinaloa en Baja California.

Según reportes oficiales, Arzate inició su trayectoria criminal desde joven en Tijuana, donde con el tiempo escaló posiciones dentro de la estructura del narcotráfico. Su ascenso ocurrió en medio de disputas entre el Cártel de Tijuana, ligado a la familia Arellano Félix, y las facciones lideradas por Joaquín Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, participó en la logística del tráfico de metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana hacia Estados Unidos. También se le vincula con secuestros, ejecuciones y extorsiones en la región fronteriza. El Departamento de Justicia actualizó en febrero de 2026 la acusación en su contra, ampliando los cargos originales presentados en 2014.

Uno de los episodios que fortaleció su posición dentro de la organización criminal fue el rescate de dos familiares cercanas a “El Mayo” Zambada que habían sido secuestradas en Tijuana, hecho que le habría ganado la confianza del líder sinaloense.

DATOS CURIOSOS DEL CASO

• René Arzate y su hermano Alfonso Arzate García, alias “El Aquiles”, son buscados simultáneamente por autoridades estadounidenses.

• El alias “La Rana” se volvió tan representativo que incluso formó parte de los regalos y símbolos personales dentro de su relación con Quiroz.

• La nueva acusación por narcoterrorismo podría implicar cadena perpetua y multas millonarias si llega a ser detenido y procesado en Estados Unidos.