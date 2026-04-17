Exasesor de Bernardo Valle se ‘infiltra’ en Comité que lo evalúa para el INE

Osvaldo Iván Mendoza Méndez pasó de ser el asesor de Bernardo Valle Monroy, ahora aspirante al Consejo General del INE, a formar parte del Comité Técnico que hoy lo evalúa. La cercanía entre Mendoza y Valle —que obtuvo una calificación casi perfecta en la prueba de conocimientos, 99 de 100— se tejió por lo menos desde su paso por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), pero su perfil público despegó con el inicio de la reforma electoral.

El especialista en instrumentos de participación ciudadana circuló por las salas de la Secretaría de Gobernación, la casona de Barcelona 32, las reuniones en el Palacio Nacional y las Mesas Directivas del Congreso de la Unión, antes de llegar al Salón Protocolo, del Edificio C, en la Cámara de Diputados. Es ahí donde ahora trabaja “apoyando al Comité”, según dijo ayer a este medio.

Mendoza Méndez ingresó el miércoles con colaboradores del Comité, previo a la segunda ronda de audiencias, el mismo que un día antes evaluó a su exjefe. Desde el primero de febrero de 2023, Iván Mendoza se encargó de la Coordinación de los Asesores del entonces consejero del IECM, Bernardo Valle, ya en el último período de su encargo, donde tuvo un papel protagónico por asumir la presidencia y por ser acusado de otorgarle sobrerrepresentación a Morena en el Congreso local. Ahí, Mendoza se encargó de coordinar los trabajos de la oficina del hoy aspirante y los trabajadores adscritos a la consejería; también tenía a su carga el envío de observaciones sobre los proyectos a discusión. Ambos salieron en septiembre de 2024 y un año más tarde, por la misma fecha, terminaron al interior de la Segob, cuando la fallida reforma electoral comenzó a tejerse. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a Valle el cargo de directora general de Audiencias, por el que cobró alrededor de 113 mil pesos mensuales; Mendoza, como su asesor, no aparece en la nómina de Gobernación. Sin embargo, estuvo presente en cada audiencia y, después, cuando inició el debate entre Morena y sus aliados, en los encuentros con el PVEM y PT.

A la casona donde Pablo Gómez despachó y articuló el Plan A, iba y venía en un Volkswagen, con chofer designado. Cuando arribaba al Palacio Nacional solía bajar detrás de Valle, cargando una maleta; en el Senado, un día antes de que el PT sepultara el Plan B, descendió del vehículo y caminó junto a Valle hacia la Junta de Coordinación Política. Ahora, aseguró, solo se dedica a trabajar con el Comité que el viernes deberá emitir un veredicto sobre la entrevista que dio Bernardo Valle, su exjefe.

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