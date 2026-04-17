Exasesor de Bernardo Valle se ‘infiltra’ en Comité que lo evalúa para el INE

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 17 abril 2026
    Exasesor de Bernardo Valle se ‘infiltra’ en Comité que lo evalúa para el INE
    Que ahora esté dentro del Comité Técnico evaluando a quien fuera su jefe directo en esas tareas, podria romper cualquier principio de objetividad. ARCHIVO
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Elecciones

Organizaciones


INE
SEGOB

Iván Mendoza, exasesor de Bernardo Valle en el IECM y Segob, hoy “apoya” al Comité que evalúa a Valle para el INE

Osvaldo Iván Mendoza Méndez pasó de ser el asesor de Bernardo Valle Monroy, ahora aspirante al Consejo General del INE, a formar parte del Comité Técnico que hoy lo evalúa.

La cercanía entre Mendoza y Valle —que obtuvo una calificación casi perfecta en la prueba de conocimientos, 99 de 100— se tejió por lo menos desde su paso por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), pero su perfil público despegó con el inicio de la reforma electoral.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-consejeros-del-iec-avanzan-en-busqueda-de-consejerias-del-ine-sus-nombres-figuran-en-la-lista-de-100-aspirantes-JJ19988265

El especialista en instrumentos de participación ciudadana circuló por las salas de la Secretaría de Gobernación, la casona de Barcelona 32, las reuniones en el Palacio Nacional y las Mesas Directivas del Congreso de la Unión, antes de llegar al Salón Protocolo, del Edificio C, en la Cámara de Diputados. Es ahí donde ahora trabaja “apoyando al Comité”, según dijo ayer a este medio.

Mendoza Méndez ingresó el miércoles con colaboradores del Comité, previo a la segunda ronda de audiencias, el mismo que un día antes evaluó a su exjefe. Desde el primero de febrero de 2023, Iván Mendoza se encargó de la Coordinación de los Asesores del entonces consejero del IECM, Bernardo Valle, ya en el último período de su encargo, donde tuvo un papel protagónico por asumir la presidencia y por ser acusado de otorgarle sobrerrepresentación a Morena en el Congreso local.

Ahí, Mendoza se encargó de coordinar los trabajos de la oficina del hoy aspirante y los trabajadores adscritos a la consejería; también tenía a su carga el envío de observaciones sobre los proyectos a discusión. Ambos salieron en septiembre de 2024 y un año más tarde, por la misma fecha, terminaron al interior de la Segob, cuando la fallida reforma electoral comenzó a tejerse.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a Valle el cargo de directora general de Audiencias, por el que cobró alrededor de 113 mil pesos mensuales; Mendoza, como su asesor, no aparece en la nómina de Gobernación. Sin embargo, estuvo presente en cada audiencia y, después, cuando inició el debate entre Morena y sus aliados, en los encuentros con el PVEM y PT.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tren-saltillo-monterrey-otorgan-construccion-de-estaciones-a-la-espanola-comsa-infraestructuras-NF20076308

A la casona donde Pablo Gómez despachó y articuló el Plan A, iba y venía en un Volkswagen, con chofer designado. Cuando arribaba al Palacio Nacional solía bajar detrás de Valle, cargando una maleta; en el Senado, un día antes de que el PT sepultara el Plan B, descendió del vehículo y caminó junto a Valle hacia la Junta de Coordinación Política.

Ahora, aseguró, solo se dedica a trabajar con el Comité que el viernes deberá emitir un veredicto sobre la entrevista que dio Bernardo Valle, su exjefe.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones

Organizaciones


INE
SEGOB

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Luego de haberse declarado desierta, las autoridades federales anunciaron los ganadores de esta licitación.

Tren Saltillo-Monterrey: otorgan construcción de estaciones a la española Comsa Infraestructuras
Con la prohibición de la venta de comida chatarra dentro de las escuelas, el problema se trasladó al exterior en donde se sigue comercializando.

‘Vida Saludable’ baja consumo de chatarra en escuelas de Coahuila, pero persisten malos hábitos

La gasolina Magna ha mantenido un tope de 23.99 pesos tras un acuerdo del Gobierno con los gasolineros.

Destina la 4T 853 mil mdp para subsidio a gasolinas; es equiparable al costo de las megaobras
Logro. La actriz comparte créditos en ‘Corazón de Oro’, una de las producciones más vistas del horario vespertino.

Erika de la Rosa se reinventa con un personaje lleno de matices en ‘Corazón de Oro’
Saraperos de Saltillo iniciará la Temporada 2026 este viernes en el Estadio Francisco I. Madero, donde recibirá a los Toros de Tijuana en un Opening Day que ha generado gran expectativa entre la afición.

Opening Day LMB 2026: Saraperos de Saltillo abre Temporada ante Toros de Tijuana en el Estadio Francisco I. Madero
CIUDAD DE MÉXICO, 16ABRIL2026.- Víctor Rodríguez Padilla, Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex); Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina (Semar); Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía (SENER); Marina Robles García, secretaría de biodiversidad y restauración ambiental y Rosaura Ruiz Gutiérrez, ofrecieron conferencia de prensa en las instalaciones de la SENER. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Pemex confirma que derrame en Golfo de México fue por fuga en ducto; separan a 3 de su cargo

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, ofreció conferencia para anunciar la incorporación de Citlalli Hernández, quien recientemente renunció a la Secretaría de las Mujeres

Citlalli Hernández dirigirá Comisión de Elecciones de Morena rumbo a 2027 tras dejar Secretaría de las Mujeres
Sinaloa atraviesa una crisis de violencia por la pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Caen en Sinaloa 5 de los ‘chapitos’