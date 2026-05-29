Califican de ‘irregular’ amparo a dueño de Tamayo Capital; obtuvo su libertad tras ser detenido en Querétaro

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México
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    Califican de ‘irregular’ amparo a dueño de Tamayo Capital; obtuvo su libertad tras ser detenido en Querétaro
    El amparo fue otorgado por Manelic Delón, Juez Octavo de Distrito en Villahermosa, quien concedió en julio del 2025 una suspensión a Hernán Bermúdez Requena. Cortesía

Tras concluir un evento en Apodaca, el funcionario señaló que, al ser de otra entidad, el Juez debió abstenerse de otorgar el amparo

MONTERREY, NL.- El Fiscal General Javier Flores calificó de “irregular” el amparo que otorgó un Juez de Tabasco en favor de Alejandro Tamayo Ibarra, dueño de Tamayo Capital, quien obtuvo su libertad tras ser detenido en Querétaro.

En rueda de prensa, tras concluir un evento en Apodaca, el funcionario señaló que, al ser de otra entidad, el Juez debió abstenerse de otorgar el amparo.

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“Consideramos irregular la conducta del Juez de Distrito de Tabasco, por lo que probablemente se presente una queja ante la Comisión Disciplinaria del Poder Federal.

“Es de otra entidad (el Juez), creo que (Alejando) promovió un amparo contra una orden de allá y otra de aquí, consideramos que (el Juez) debió haber declarado una incompetencia”.

AMPARO FUE OTORGADO POR MANELIC DELÓN

El amparo fue otorgado por Manelic Delón Vázquez, Juez Octavo de Distrito en Villahermosa, quien concedió en julio del 2025 una suspensión a Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad de Tabasco, tras ser acusado de ser el presunto líder de “La Barredora”.

Javier Flores señaló que hay una propiedad en San Pedro que la asesoría legal de Tamayo, quiere ofrecer en garantía y así llegar a un acuerdo reparatorio.

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El inmueble estaría valuado en unos 200 millones de pesos, mientras que el quebranto de la financiera estaría valuado en 180 millones de pesos.

Se informó que Tamayo Capital tiene alrededor de 80 denuncias por presunto fraude.

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