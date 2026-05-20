Proyecto 9: el fraude inmobiliario de 500 millones de pesos en Nuevo León

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    Proyecto 9: el fraude inmobiliario de 500 millones de pesos en Nuevo León
    Lo que se prometía como el inicio del camino para adquirir un patrimonio, se volvió en una pesadilla para cientos de afectados de Nuevo León por el desfalco de cerca de 500 millones de pesos. VANGUARDIA

José Lobatón, propietario de inmobiliaria, faltó a audiencia por hospitalización, le fue girada orden de aprehensión y se dio su detención en un mismo día

Lo que se prometía como el inicio del camino para adquirir un patrimonio, se volvió en una pesadilla para cientos de afectados de Nuevo León por el desfalco de cerca de 500 millones de pesos. Un Juez de Control emitió una orden de aprehensión contra los responsables de la inmobiliaria Proyecto 9 José ‘N’ y Manuel Enrique ‘N’, luego de no acudir a la audiencia de vinculación que se realizaría este miércoles 20 de mayo.

El empresario identificado como José Lobatón fue vinculado a proceso por el presunto delito de fraude agravado, mientras se contempla la medida cautelar de prisión preventiva dentro del periodo de investigación de las autoridades estatales. Cabe destacar que la orden de aprehensión fue girada como una medida para obligar la comparecencia de José ‘N’ y Manuel Enrique Cano ante el juez.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-en-queretaro-a-propietario-de-tamayo-capital-por-presunto-fraude-de-500-mdp-en-nuevo-leon-JH20728199

Previo a la diligencia, Lobatón notificó su ausencia ante el Poder Judicial de Nuevo León debido a presuntas complicaciones de salud, situación que derivó en el despliegue de elementos de la policía en Swiss Hospital, ubicado en la colonia Miravalle, al poniente de Monterrey; el operativo a manos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) permaneció en los principales accesos del nosocomio desde las 10:00 horas del 20 de mayo en dicho lugar.

Minutos antes de las 21:00 horas, detectives lograron ingresar al hospital para informar al imputado sobre su situación penal.

Tras la vinculación a proceso, José ‘N’ y Manuel Enrique’ -propietarios de Proyecto 9- serán trasladados al Penal de Apodaca como medida cautelar una vez sean ejercidas las respectivas órdenes de aprehensión. Se otorgó el plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-de-nuevo-leon-lanza-alerta-por-fraudes-en-la-venta-de-boletos-mundialistas-ED20676345

Mientras se esperaba que Lobatón fuera notificado y luego que se diera a conocer su ausencia, afectados se manifestaron al exterior del Palacio de Justicia, exigiendo la devolución de los montos invertidos en los proyectos que no se efectuaron.

FRAUDE INMOBILIARIO DEL PROYECTO 9

El caso Proyecto 9 se trata de un fraude a cientos de familias e inversionistas de Nuevo León por diversos montos en la venta de departamentos en Monterrey y San Pedro.

También denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con inversiones y operaciones financieras vinculadas a la empresa.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-a-mas-de-10-anos-del-fraude-tsje-recupera-28-de-ficreazo-CB20743463

La inmobiliaria ofreció visionarios e innovadores desarrollos de lofts, oficinas y espacios comerciales que cambiarían la forma de vivir y trabajar con diseños elegantes. El concepto innovador también albergaría locales comerciales

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó a medios de comunicación que concentran cerca de 200 denuncias por el presunto desfalco de alrededor de 500 millones de pesos relacionados con el fraude en proyectos inmobiliarios inconclusos y operaciones de preventa en los desarrollos Torre Lalo, Lola, Sohl, Verde Moca, Azul Moca, Amarillo Moca, Volva y Las Palmas.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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