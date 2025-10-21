Nuevo León: Juez de control exonera a Jaime Rodríguez Calderón ‘Bronco’ por abuso de autoridad

/ 21 octubre 2025
    Nuevo León: Juez de control exonera a Jaime Rodríguez Calderón ‘Bronco’ por abuso de autoridad
    Un juez de control de Nuevo León resolvió dejar sin materia el auto de vinculación en contra de Jaime Rodríguez Calderón “Bronco” por el delito de abuso de autoridad. FOTO: CUARTOSCURO

Ahora, el exgobernador de Nuevo León ya no tiene procesos penales en su contra

Monterrey, Nuevo León.- Un juez de control de Nuevo León resolvió dejar sin materia el auto de vinculación en contra de Jaime Rodríguez Calderón “Bronco” por el delito de abuso de autoridad por la requisa del sistema de transporte Ecovía.

El mandatario estatal estuvo presente en la audiencia virtual a través de la cual, el juez Eduardo Hoyuela, decretó la no vinculación y dejó sin materia la medida cautelar de firma periódica que se le había impuesto.

El pasado 10 de octubre, el Noveno Tribunal Colegiado estableció la inconstitucionalidad del artículo 209 porque vulnera los principios de taxatividad y legalidad, al no definir con claridad las conductas ilícitas y las sanciones correspondientes, por lo que ordenó que se dictará de nuevo la situación legal del ‘Bronco’.

Con lo anterior, el exjefe del ejecutivo estatal ya no tiene procesos penales en su contra.

En sus redes sociales, el Bronco destacó que por fin se le hizo justicia.

“Fui exonerado del delito de abuso de autoridad, por el cual nunca debí haber sido vinculado. Agradezco profundamente a Dios y a todos los que estuvieron pendientes de mí. Gracias también, especialmente, al equipo de abogados que me acompañó con profesionalismo y entrega, y a quienes en mi entorno más cercano, tuvieron que soportar junto a mí el peso de esta persecución. Su apoyo, su paciencia y su fe fueron fundamentales para resistir y mantenerme firme en la verdad”, publicó.

Nuevo León

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

