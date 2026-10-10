Exhibe OCDE rezago de México en salud, mortalidad evitable y vacunación

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    Exhibe OCDE rezago de México en salud, mortalidad evitable y vacunación
    Mientras en México el porcentaje de niños vacunados contra la difteria, el tétanos y la tosferina es de 78 por ciento, en América Latina es de 86 por ciento y en la OCDE es de 93 por ciento. REFORMA

Otro indicador relevante es el rezago en el país en las coberturas de vacunación infantil

México no solo está por debajo en la calidad de atención en salud entre países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino incluso entre el promedio de las naciones de América Latina y el Caribe.

El informe Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026, que integra datos de México de la administración pasada y principios de la actual, revela que en el país el número de muertes por causas tratables es de 135 por cada 100 mil habitantes, mientras que por causas prevenibles es de 176 por cada 100 mil habitantes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/episcopado-entrega-al-papa-leon-xiv-un-libro-con-fotos-de-132-mil-desaparecidos-en-mexico-pide-justicia-CC24047162

En América Latina y el Caribe, las muertes por causas tratables son de 130 por cada 100 mil habitantes y las por causas prevenibles son de 167 por cada 100 mil; en la OCDE son de 57 y 105, respectivamente.

Según este informe, elaborado por la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, la mortalidad evitable es una medida global de la capacidad de los sistemas de salud para minimizar las muertes por causas que no deberían ocurrir con políticas de salud pública efectivas y una atención sanitaria oportuna.

Para las agrupaciones, las causas prevenibles pueden reducirse mediante la prevención a nivel poblacional, y las causas tratables dependen más directamente del desempeño y la calidad de los servicios de salud.

Otro indicador relevante es el rezago en el país en las coberturas de vacunación infantil. Mientras en México el porcentaje de niños vacunados contra la difteria, el tétanos y la tosferina es de 78 por ciento, en América Latina es de 86 por ciento y en la OCDE es de 93 por ciento.

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