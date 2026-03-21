Exige Canaco atender abusos de ‘autoridades’ de Nuevo León

Ante el aumento de abusos de ‘autoridades’, hacia los comercios a través de multas o retenciones de permisos, Jaime Herrera, presidente de la Canaco Monterrey, exigió al Gobierno estatal y a los alcaldes atender estos casos.

‘Nos viene preocupando la creciente queja sobre funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, se valen del coto de poder que les da la capacidad de retener algún permiso, trámite, pago, o bien la imposición de alguna multa, incluso llegar al cierre del propio negocio para conseguir un beneficio personal’, dijo en su mensaje de toma de protesta en la Asamblea anual de Canaco.

TE PUEDE INTERESAR: Alianza estratégica digitalizará la gestión de MiPyMEs en la Comarca Lagunera

Afirmó que no permitirán que se violen los reglamentos y disposiciones necesarias para el orden público.

‘Lo que solicitamos Gobernador, alcaldes, es un espacio de interlocución que permita subir los incidentes y atenderlos con decisión, entendiendo que se trata de fuentes de inversión y de trabajo que están en el mejor interés de todos’, dijo.

Herrera indicó que se requiere dar seguimiento a los casos y que sea efectivo.

Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur, quien también estuvo presente en el evento, dijo que actualmente se enfrentan retos reales y que el esfuerzo diario que realizan los comercios merece respeto, condiciones justas, seguridad y que su voz se escuche.

‘Les pido que a las empresas familiares no se les vea pequeñas por falta de capacidad, sino que se les vea que son pequeños por exceso de barreras; necesitamos simplificación, financiamiento y menos cargas regulatorias’, dijo.

En el evento estuvo presente el gobernador Samuel García, Andrés Mijes, presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana y alcalde de Escobedo.

La Canaco Monterrey también se unió a la demanda que hizo Coparmex Nuevo León, el pasado 3 de marzo, al denunciar la extorsión por parte de las autoridades de distintos niveles, que pocas veces se visibiliza.

TE PUEDE INTERESAR: Resaltan repunte en afiliación en Canaco Saltillo; suman cuatro mil socios más en un año

Roberto Cantú, presidente de la Coparmex en el Estado, señaló que existen cobros indebidos hacia las empresas.

‘Nos preocupa particularmente un tipo de extorsión que pocas veces se visibiliza con claridad, se trata de la ejercida por autoridades o personas que se identifican como tales, ya sea mediante solicitudes de aportaciones indebidas, obstrucciones deliberadas o cobros ilegítimos’, apuntó Cantú en su mensaje.