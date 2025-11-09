Exige IP-Durango acciones contra extorsión de CATEM

México
/ 9 noviembre 2025
    Exige IP-Durango acciones contra extorsión de CATEM
    Ayer, las organizaciones también pidieron al Gobernador presentar un informe del cateo de las autoridades a la CATEM en Gómez Palacio del 5 de septiembre. FOTO: REFORMA

19 cámaras empresariales de la Comarca Lagunera denunciaron extorsiones y agresiones de la CATEM, como cobros ilegales

Organizaciones civiles y empresariales de Durango exigieron al Gobernador, el priista Esteban Villegas, acciones, no discursos, contra las extorsiones que sufren y que denunciaron desde hace tres meses, en las que acusaron a la CATEM, organización sindical del diputado federal de Morena Pedro Haces, de actuar en complicidad con el crimen organizado.

Como personas afectadas por este delito, seguimos sin ver resultados reales. Las palabras no bastan, las extorsiones continúan y las víctimas permanecemos sin justicia’, aseguraron 13 organizaciones en un comunicado dirigido al Mandatario.

Entre las agrupaciones están la Unión Norte de Engordadores de Ganado AC, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna (CCI), la Unión de Transportistas de Carga y de Turismo y Conexos de la República Mexicana (UTCT), la Asociación de Avicultores de La Laguna y la Unión Ganadera Regional de la Laguna.

Le recordamos que seguimos en riesgo y que los índices de extorsión no han disminuido. Urge pasar de los anuncios a los hechos y ofrecer resultados tangibles’, agregaron.

En agosto, 19 cámaras empresariales de la Comarca Lagunera, que también incluye municipios de Coahuila, denunciaron extorsiones y agresiones de la CATEM, como cobros ilegales de cuotas por material de construcción transportado y por movilización de ganado, así como a comerciantes, taqueros, transportistas y pequeños negocios.

Ayer, las organizaciones también pidieron al Gobernador presentar un informe del cateo de las autoridades a la CATEM en Gómez Palacio del 5 de septiembre.

Temas


Crimen Organizado
Extorsiones
Sindicatos

Localizaciones


Durango

Organizaciones


Morena
PRI

Reforma

