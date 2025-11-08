Acusan politización y desabasto en la Secretaría de Salud

Ante autoridades del ramo, diputados de Oposición acusaron que el sector salud del País se ha convertido en un “laboratorio político”, reprocharon los rezagos y lamentaron que guarden silencio ante un recorte presupuestal que, advirtieron, esconden bajo el concepto de reacomodo.

Durante la comparecencia conjunta del Secretario de Salud, David Kershenobich, y los directores del IMSS, Zoé Robledo; del ISSSTE, Martí Batres, y del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, ante la Comisión de Salud de San Lázaro, legisladoras y legisladores de Oposición criticaron el aumento en el costo de bolsillo de las familias, la falta de medicamentos, pese a la Megafarmacia construida en el sexenio pasado, y las reducciones presupuestales.

El panista Éctor Ramírez Barba calificó como una vergüenza que a pesar de que el Gobierno federal contempla recaudar más de 270 mil millones de pesos con nuevos impuestos, no dedique recursos de manera directa al sector.

Lamentó que los funcionarios se queden callados ante el recorte de 111 mil millones de pesos este año y que lejos de denunciarlo, lo califiquen como un reacomodo.

La también panista, Verónica Herrera acusó graves rezagos y recortes presupuestales que han convertido al sistema de salud en un “laboratorio político”.

”(Lamentamos que) en vez del ‘México Universal de la Salud’, se haya consolidado un sistema fragmentado, desarticulado y vulnerable, resultado de políticas improvisadas, concentración de recursos y opacidad en la rendición de cuentas”, sostuvo la diputada.

Acusó que la meta de surtimiento de recetas sigue atascada y que el nuevo programa Casa por Casa cubre apenas el 6 por ciento de los adultos mayores y personas con discapacidad y que a ese ritmo se tardar· 14 años en cubrirlos a todos.

La emecista Amancay González añadió que el sistema de salud del País está colapsado y saturado.

”Es grave que aún sabiendo que somos de los países con mayor población enferma, con falta de abastecimiento de medicamentos, donde los hospitales no tienen camillas suficientes y las citas médicas se atienden hasta cuatro meses, no se reconozca como la compañera que hace unos momentos subió y dijo que el sistema de salud no está colapsado”, sentenció.

Tras advertir que no son aplaudidores, la petista Margarita García reconoció rezagos en el sector. Como ejemplo, dijo que hay pacientes que siguen esperando que se les asigne fecha para una cirugía.

”Aquí, en este salón, estamos muy bien todos y todas, pero all· afuera, afuera de los hospitales, hay gente que grita y que está pidiendo que le informen cómo está su paciente adentro. Están pidiendo adentro, llevan más de ocho, quince días que no se les asigna el momento para su cirugía”, afirmó.

La diputada oaxaqueña dijo que en su estado se han inundado hospitales, que continua el nepotismo y la salud no es un tema que le importe al Gobernador, el morenista Salomón Jara.