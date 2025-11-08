Reprochan a Pemex deuda a proveedores

La Oposición en el Senado cuestionó a la Secretaria de Energía, Luz Elena González, por el rezago que Petróleos Mexicanos arrastra en el pago a miles de proveedores y por el irresuelto caso de huachicol fiscal que involucró a mandos de la Marina.

Durante la comparecencia de la funcionaria, el senador panista Juan Antonio Martín del Campo puso de manifiesto “la grave situación de los proveedores de Pemex, en la que miles de pequeñas y medianas empresas mexicanas no han recibido sus pagos y muchos están en quiebra, o a punto de cerrar.

El legislador hidrocálido dijo que en ciudades como Villahermosa y Ciudad del Carmen, “que antes eran polos de desarrollo energético, hoy se vive una crisis económica y un desempleo devastado por la falta de pago de lo que es esas empresas paraestatales”.

”¿Qué acciones concretas está tomando la Secretaría de Energía para garantizar que Pemex cumpla con esos compromisos económicos? ¿Cómo piensan hacer para que el Gobierno recupere la confianza de los proveedores que alguna vez tuvieron y que fue el motor de la economía del sureste en mexicano?”, planteó.

González se concretó a señalar que, gracias a la estrategia financiera que la Sener había construido con Hacienda, se ha podido cubrir “cerca de 300 mil millones de pesos en pagos”.

“Esto suena a una cifra vacía si no la ponemos comparativamente: 300 mil millones de pesos es el presupuesto total de Morelos, Aguascalientes, Nayarit, Querétaro y Quintana Roo. Es una cantidad gigantesca de recursos, pero estamos siendo muy responsables en la ejecución de esos pagos y en la revisión de esos pagos, y es una tarea que todavía seguimos en curso”, aseguró.

Por voz de la senadora Anabell Ávalos, la bancada del PRI afirmó que “Pemex arrastra una deuda altísima” y que, si bien hubo un aumento presupuestal para energía en 2026, “seguramente será para pagar deuda”.

Tras sostener que Pemex “es una petrolera ahogada en deudas”, Ávalos advirtió que la corrupción agrava la situación y “el País pierde más de 20 mil millones de pesos anuales por el huachicol de combustible, aunque hay una modalidad todavía más costosa y peligrosa: el huachicol fiscal, del que no se han atrevido a hablar aquí: “Existen redes que operan con empresas fantasma, facturación apócrifa y contrabando”.

“El huachicol fiscal ha generado pérdidas superiores a 600 mil millones de pesos, recursos que se esfuman sin control, con complicidades en aduanas, refinerías y terminales marítimas”.

Y preguntó a la Secretaria: “¿Ya sabe quiénes son los dueños y beneficiarios de estos negocios? ¿En qué va la investigación del huachicol fiscal y del contrabando de combustibles? ¿Qué está haciendo la Secretaría a su cargo para acabar con este cáncer?.”

A lo anterior se suman las denuncias sobre contratos por 15 mil millones de pesos adjudicados directamente a empresas ligadas a familiares de figuras cercanas al gobierno federal”.