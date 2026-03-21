Exige SNTE incremento en monto de pensiones
Cepeda propuso homologar las aportaciones patronales del 5.5 por ciento al 13.87 ciento
El secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda, demandó ayer el incremento en el monto de las pensiones al advertir de una brecha de desigualdad que dejó al magisterio con apenas el 30 por ciento de su último salario.
Durante el XIV Pleno Extraordinario de la Sección 8 en Chihuahua, el dirigente calificó de injusta la disparidad del personal al servicio del Estado con los demás pensionados.
“Actualmente, las pensiones no rebasan el 30 por ciento de su último salario, lo que es injusto e inequitativo comparado con los jubilados del IMSS”, reprochó.
Cepeda propuso homologar las aportaciones patronales del 5.5 por ciento al 13.87 ciento para que los maestros bajo el régimen de cuentas individuales alcancen una jubilación de hasta el 80 por ciento de sus percepciones.