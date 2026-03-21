Exige SNTE incremento en monto de pensiones

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México
/ 21 marzo 2026
    Exige SNTE incremento en monto de pensiones
    El dirigente calificó de injusta la disparidad del personal al servicio del Estado con los demás pensionados. REFORMA
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Cepeda propuso homologar las aportaciones patronales del 5.5 por ciento al 13.87 ciento

El secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda, demandó ayer el incremento en el monto de las pensiones al advertir de una brecha de desigualdad que dejó al magisterio con apenas el 30 por ciento de su último salario.

Durante el XIV Pleno Extraordinario de la Sección 8 en Chihuahua, el dirigente calificó de injusta la disparidad del personal al servicio del Estado con los demás pensionados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exhorta-trudeau-a-mexico-a-ser-firme-en-la-revision-del-t-mec-HL19653253

“Actualmente, las pensiones no rebasan el 30 por ciento de su último salario, lo que es injusto e inequitativo comparado con los jubilados del IMSS”, reprochó.

Cepeda propuso homologar las aportaciones patronales del 5.5 por ciento al 13.87 ciento para que los maestros bajo el régimen de cuentas individuales alcancen una jubilación de hasta el 80 por ciento de sus percepciones.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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