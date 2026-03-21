Exige SNTE incremento en monto de pensiones

El secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda, demandó ayer el incremento en el monto de las pensiones al advertir de una brecha de desigualdad que dejó al magisterio con apenas el 30 por ciento de su último salario.

Durante el XIV Pleno Extraordinario de la Sección 8 en Chihuahua, el dirigente calificó de injusta la disparidad del personal al servicio del Estado con los demás pensionados.