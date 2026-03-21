Exhorta Trudeau a México a ser firme en la revisión del T-MEC

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México
/ 21 marzo 2026
    Exhorta Trudeau a México a ser firme en la revisión del T-MEC
    El tamaño de mercado de Estados Unidos es importante, pero Canadá siempre ha tenido muchos más recursos naturales que población para poder aprovecharlo. REFORMA

Justin Trudeau resaltó que México, Canadá y Estados Unidos pueden ser los líderes del mundo si trabajan en complementariedad

Justin Trudeau, ex Primer Ministro de Canadá, exhortó a México a ser firme en la revisión del T-MEC, pues Donald Trump es un negociador de mucha experiencia y no se ofender· si es determinante en algo que es bueno para el País, para su gente y su comunidad empresarial.

”El señor Trump es un negociador de mucha experiencia y espera que los países apoyen sus propios intereses y fomenten eso. Es algo con lo que él se siente cómodo; jamás se va a sentir ofendido si alguien es determinante por algo que es bueno para su gente y su país; él lo entiende. Esto es algo que él ha hecho durante toda su vida, tener este tipo de negociaciones rudas. No teman tener una postura firme”.

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“Pero también no sobrerreaccionen por cualquier propuesta, cosa o idea que genere incertidumbre; la paciencia ayuda mucho en estos temas”.

“Nosotros sabemos que en las negociaciones una parte u otra muchas veces suelta una idea que puede llegar a ser inaceptable totalmente, pero permitámonos no sobrerreaccionar. Por supuesto, tampoco debemos dejar de reaccionar; tenemos que ser firmes sobre cual es nuestra postura, cómo elegimos ser y por qué queremos luchar, pero debemos ser muy directos”, dijo el ex Primer Ministro de Canadá en su conferencia magistral durante la 89 Convención Bancaria.

Justin Trudeau resaltó que México, Canadá y Estados Unidos pueden ser los líderes del mundo si trabajan en complementariedad.

“América del Norte tiene una serie de ventajas increíbles que deberíamos aprovechar para ser los líderes del mundo. Nuestros tres países representan cerca de 30 por ciento del PIB global y Estados Unidos es una parte muy importante de esto; es la economía número uno del mundo; sin embargo, Canadá tiene el número 10 y México tiene el número 13; por supuesto, de 200 países esto no es nada, esto es algo que podría decirnos: debemos trabajar conjuntamente con complementariedad”, expuso.

El tamaño de mercado de Estados Unidos es importante, pero Canadá siempre ha tenido muchos más recursos naturales que población para poder aprovecharlo.

ASÍ LO DIJO

“México cuenta con la combinación de una fuerza laboral maravillosa, recursos naturales y un potencial para crecer que es increíble. Nosotros deberíamos estar enfocándonos como región en ser complementarios”. Justin Trudeau, ex Primer Ministro de Canadá.

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