Exigirá México revisión de aranceles al acero y afirma que ‘no tiene prisa’ con el T-MEC

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    Exigirá México revisión de aranceles al acero y afirma que ‘no tiene prisa’ con el T-MEC
    En el arranque de las mesas de trabajo en CDMX, adelantó que defenderán un enfoque sistémico para el sector automotriz, además de buscar arancel cero para dispositivos médicos. CORTESIA

Frena Ebrard presiones de EU en el T-MEC y tacha de “insostenible” aranceles de 50% al acero, advirtiendo que México “no tiene prisa” por resolver

En el marco de la primera ronda oficial de trabajos de revisión del T-MEC con Estados Unidos, México insistirá en la revisión sobre los aranceles aplicados al sector automotriz y al siderúrgico, adelantó Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

“Lo que nosotros vamos a plantear es lo que hemos dicho en otras ocasiones: en el caso del acero y el aluminio, el tema del 50 por ciento (de arancel) es insostenible, no tiene una justificación. En el caso de la industria automotriz, sostenemos que debe haber un enfoque sistémico, es decir, no nada más las tarifas de México, sino cómo funciona todo el sistema tarifario, así como las reglas de origen. Todo esto lo hemos venido cimentando, no es nuevo; lo que pasa ahora es que es la primera conversación formal, dicho de otro modo, ya estamos en la revisión prácticamente”, dijo Ebrard en conferencia celebrada en la CDMX.

https://vanguardia.com.mx/dinero/revision-del-t-mec-podria-escalar-a-renegociacion-AC20993003

Además, entre los temas de la agenda de esta semana estarán los dispositivos médicos, ya que se discute la preservación del arancel cero y la integración de las cadenas de suministro regionales. También se abordarán los avances en materia laboral y hasta el estatus de acuerdos en materia de minerales críticos, así como de seguridad económica.

En la siguiente reunión, prevista para mediados de junio en Washington, se tocaría el tema de la agricultura, entre otros, detalló.

En tanto, en la sesión del 20 de julio, otra vez en la Ciudad de México —una vez que haya pasado la fecha oficial de revisión del 1 de julio—, se prevé que se determinen los siguientes pasos de la revisión del tratado comercial.

“Que se haya dado a conocer hoy qué sigue es sumamente importante, porque te dice cuáles son los siguientes pasos y qué relevancia le otorga Estados Unidos a esto”, expresó Ebrard.

En conferencia, aseguró que la visita de esta semana por parte de funcionarios de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) refleja la buena relación de trabajo con su contraparte estadounidense. Ebrard dijo que la ausencia de Jamieson Greer, titular de la USTR, en los trabajos de esta semana no le resta importancia a la reunión, y explicó que se debe a que fue convocado por el presidente Donald Trump a una reunión del gabinete estadounidense, algo que no estaba previsto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inicia-esta-semana-ronda-de-negociaciones-para-renovar-el-t-mec-CD20981517

Cuestionado sobre si llevar los trabajos más allá del 1 de julio refleja que el T-MEC se revisará anualmente, el titular de Economía reiteró que México no tiene prisa por una resolución.

“Significa que todavía no hemos terminado todos los temas y quisimos tener un escenario hacia adelante sobre cuáles son los siguientes pasos a dar. Todavía no llegamos a ese punto (sobre revisiones anuales), lo que sí tenemos acordado es cuáles son los siguientes pasos [...] son temas muy complejos. México no tiene prisa, pero está avanzando”, expresó.

Sobre la integración de Canadá a los trabajos, el secretario declinó dar una fecha aproximada.

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