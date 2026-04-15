Experto de la UAdeC descarta impacto ambiental en Coahuila por fracking en Texas

Ante cuestionamientos de la prensa, la mandataria señaló que será necesario profundizar en investigaciones para determinar el impacto real de la industria de los hidrocarburos no convencionales .

El debate sobre el fracking volvió al centro de la conversación pública luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum reconociera que se está estudiando la posibilidad de extraer gas no convencional en Coahuila, pero aún no se cuenta con información suficiente sobre los posibles daños ambientales derivados de esta práctica que se hace en el sur de Texas, región de donde proviene cerca del 75% del gas que consume México.

Especialistas de distintas universidades de México, como la UNAM, la UAM y el IPN buscan aportar evidencia técnica para enriquecer el debate y evitar conclusiones basadas únicamente en percepciones.

EXPERTO DE LA UADEC RESPALDA LA TECNOLOGÍA ACTUAL

El investigador Luis Fernando Camacho Ortegón, de la Universidad Autónoma de Coahuila, aseguró durante la Conferencia Mañanera que no existen reportes oficiales en Estados Unidos que documenten accidentes graves o contaminación significativa asociada al fracking en años recientes.

“Hemos estado trabajando desde hace cerca de 22 años en grupos interdisciplinarios en los Estados Unidos (...) el día de hoy no han tenido accidentes que lamentar, ni contaminaciones de acuíferos”, afirmó el especialista en geociencias aplicadas.

El académico explicó que la evolución tecnológica ha sido determinante. A diferencia de décadas pasadas, cuando se empleaban métodos menos eficientes, hoy la industria cuenta con herramientas que permiten un control mucho más preciso de los procesos de extracción.

CONTROL TECNOLÓGICO Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

Uno de los elementos clave que destacó el experto es el uso de sistemas avanzados para monitorear el proceso de fracturación hidráulica. Según explicó, estos mecanismos permiten medir en tiempo real el crecimiento de las fracturas en el subsuelo.

“El agua salada que utilizan se controla mediante tecnologías que miden en milisegundos la velocidad del fracturamiento”, detalló. Este nivel de precisión evita que las fracturas se extiendan más allá del yacimiento, reduciendo riesgos ambientales.

Además, señaló que estos sistemas robotizados permiten optimizar la extracción sin comprometer la integridad de los acuíferos. La capacidad de monitoreo constante se ha convertido en un factor clave para mejorar la seguridad de la operación.

UNA POSTURA ACADÉMICA EN MEDIO DEL DEBATE

Desde la perspectiva de la UAdeC, el fracking ha alcanzado un grado de estabilidad técnica relevante en la actualidad. “Nosotros lo consideramos con la tecnología actual que básicamente ya alcanzó un nivel muy estable, presidenta”, expresó Camacho Ortegón.

Esta postura se suma a un debate más amplio que involucra factores científicos, económicos y sociales. Mientras el gobierno federal impulsa análisis más profundos, la comunidad académica comienza a delinear posiciones basadas en evidencia.

DATOS CURIOSOS

· El sur de Texas provee alrededor del 75% del gas que México importa

· El fracking ha evolucionado significativamente en las últimas décadas

· Tecnologías actuales permiten monitoreo en tiempo real del subsuelo

· No hay reportes recientes de contaminación de acuíferos según el experto

· La discusión energética en México se mantiene en fase de análisis científico