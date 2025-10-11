Explosión de pipa en la México-Puebla provoca cierre de la vialidad y un herido

PUEBLA, PUE.- Una pipa de gas explotó esta mañana en el kilómetro 72 de la autopista México-Puebla, cerca del poblado de Santa Rita Tlahuapan, en Puebla, provocando un incendio de gran escala.

La detonación alcanzó otros vehículos: se vieron afectados una segunda pipa y al menos dos automóviles particulares.

El conductor de la unidad explotada, identificado como Ricardo “N”, resultó con quemaduras graves y fue atendido por los servicios de emergencia en el lugar.

Por precaución ante riesgos de gases tóxicos, las autoridades ordenaron evacuaciones en viviendas cercanas al sitio del siniestro.

Para contener la emergencia, se cerraron ambos sentidos de la autopista México-Puebla, ocasionando fuertes afectaciones al tránsito regional.

Brigadas de bomberos y Guardia Nacional acudieron para sofocar el fuego y evitar posibles explosiones secundarias.

Hasta el momento no se ha confirmado el número total de heridos ni si hay víctimas mortales. Las autoridades mantienen el sitio acordonado mientras realizan labores de limpieza y control del riesgo.

Se mantiene el monitoreo para garantizar que no haya derrames adicionales ni afectación ambiental en los alrededores. Con información de Excélsior