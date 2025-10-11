Explosión de pipa en la México-Puebla provoca cierre de la vialidad y un herido

México
/ 11 octubre 2025
    Explosión de pipa en la México-Puebla provoca cierre de la vialidad y un herido
    Las autoridades mantienen el sitio acordonado mientras realizan labores de limpieza y control del riesgo. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


Accidentes

Localizaciones


Puebla

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SSP

Una pipa explotó en el kilómetro 72 de la autopista México-Puebla, generando un incendio de gran magnitud que obligó a cerrar ambos sentidos de la vía y evacuar viviendas colindantes

PUEBLA, PUE.- Una pipa de gas explotó esta mañana en el kilómetro 72 de la autopista México-Puebla, cerca del poblado de Santa Rita Tlahuapan, en Puebla, provocando un incendio de gran escala.

La detonación alcanzó otros vehículos: se vieron afectados una segunda pipa y al menos dos automóviles particulares.

TE PUEDE INTERESAR: Admite Luisa María Alcalde que escándalos por lujos de morenistas han golpeado al partido

El conductor de la unidad explotada, identificado como Ricardo “N”, resultó con quemaduras graves y fue atendido por los servicios de emergencia en el lugar.

Por precaución ante riesgos de gases tóxicos, las autoridades ordenaron evacuaciones en viviendas cercanas al sitio del siniestro.

TE PUEDE INTERESAR: Clara Brugada anuncia inversión récord: 173 mil mdp para la Ciudad de México

Para contener la emergencia, se cerraron ambos sentidos de la autopista México-Puebla, ocasionando fuertes afectaciones al tránsito regional.

Brigadas de bomberos y Guardia Nacional acudieron para sofocar el fuego y evitar posibles explosiones secundarias.

TE PUEDE INTERESAR: Niños y adultos mayores quedan atrapados en inundaciones de Veracruz tras lluvias intensas: ‘¡Resiste!’

Hasta el momento no se ha confirmado el número total de heridos ni si hay víctimas mortales. Las autoridades mantienen el sitio acordonado mientras realizan labores de limpieza y control del riesgo.

Se mantiene el monitoreo para garantizar que no haya derrames adicionales ni afectación ambiental en los alrededores. Con información de Excélsior

Temas


Accidentes

Localizaciones


Puebla

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SSP

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III