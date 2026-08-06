Explosión de una pipa de gas en Cuernavaca deja al menos 21 personas lesionadas

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    Explosión de una pipa de gas en Cuernavaca deja al menos 21 personas lesionadas
    Una fuga de gas de una pipa que lo transportaba provocó una deflagracion en la colonia Las Granjas. Se reportan más de 20 personas heridas, 6 de ellas de gravedad y varias casas afectadas por la explosión. ESPECIAL/CUARTOSCURO

Según los reportes, el estallido ocurrió cerca de las 13:19 horas, en el cruce de las calles 10 de abril y San Francisco

La explosión de una pipa abastecedora de gas licuado dejó un saldo preliminar de 21 personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad, durante la tarde del jueves en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca, Morelos.

Según los reportes, el estallido ocurrió cerca de las 13:19 horas, en el cruce de las calles 10 de abril y San Francisco de dicha ciudad.

Las personas heridas fueron trasladadas a distintos hospitales de la zona metropolitana para recibir atención médica por quemaduras de primero, segundo y tercer grado.

Mientras cuerpos de emergencia desplegaban un operativo para atender el siniestro, en redes sociales comenzaron a difundirse videos que muestran el momento de la explosión y los instantes posteriores a la emergencia.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó los hechos e indicó que en el lugar se encontraban los cuerpos de emergencia de la Coordinación de Protección Civil del Estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/violencia-sacude-morelos-ataques-en-bares-de-cuernavaca-y-tetecala-dejan-4-muertos-NC22579703

ASÍ FUE EL MOMENTO

Las imágenes difundidas por N+Foro, muestran a la pipa mientras avanza por la vialidad y, segundos después, una intensa explosión envuelve a la unidad. De inmediato, una densa nube de humo se expande sobre la calle y cubre el carro que iba detrás de la pipa, así como gran parte del entorno.

Con el paso de los segundos, la nube generada por el estallido permanece sobre la zona y reduce la visibilidad alrededor del punto de la explosión. Conforme avanza la grabación, comienzan a distinguirse nuevamente algunos puntos de la vialidad, todavía cubiertos por humo.

Otros videos difundidos por usuarios de redes sociales tras el siniestro, muestran las condiciones en las que quedó el lugar. En las imágenes se observan llamas aún activas y la columna de humo negro que continúa elevándose, escombros sobre la calle y personas que se alejan del área afectada mientras comienzan a arribar los cuerpos de emergencia.

ACTIVAN PROTOCOLOS Y ATIENDEN A LOS HERIDOS

El Ayuntamiento de Cuernavaca informó que, a través de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC), activó los protocolos de emergencia para atender el siniestro. En las labores participan Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Policía Preventiva y Vial de Cuernavaca, con apoyo de Protección Civil estatal y del municipio de Jiutepec.

$!Una fuga de gas de una pipa que lo transportaba provocó una deflagracion en la colonia Las Granjas. Se reportan más de 20 personas heridas, 6 de ellas de gravedad y varias casas afectadas por la explosión.
Una fuga de gas de una pipa que lo transportaba provocó una deflagracion en la colonia Las Granjas. Se reportan más de 20 personas heridas, 6 de ellas de gravedad y varias casas afectadas por la explosión. ESPECIAL/CUARTOSCURO

Las autoridades señalaron que el incendio fue controlado y que continúan las acciones para garantizar la seguridad en la zona. Brigadas de emergencia realizan recorridos casa por casa para descartar personas y animales de compañía lesionados, verificar posibles afectaciones provocadas por la onda expansiva y elaborar un censo de las viviendas dañadas, mientras la zona permanece acordonada y continúan las investigaciones para determinar si la explosión fue ocasionada por una falla mecánica de la pipa o por una fuga durante un presunto reabastecimiento clandestino.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desarticulan-celula-ligada-a-ataque-en-campo-de-futbol-en-yautepec-morelos-CE22402033

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Morelos informó que activó los protocolos de atención y recepción de pacientes en el Hospital General Regional (HGR) de Cuervanaca “Dr. José G. Parres” y Hospital General de Juitepec, con el propósito de ofrecer asistencia médica a las personas heridas.

Detalló que recibió a ocho personas (cuatro mayores de edad y cuatro menores de edad), las cuales fueron valoradas conforme a protocolo y reciben atención médica oportuna.

Mientras que se ha instado a los ciudadanos a evitar la zona para facilitar las labores de atención, control del incendio y evaluación de daños de los cuerpos de emergencia; sin embargo, no han informado de manera oficial la causas de la explosión ni el número definitivo de personas afectadas.

(Con información de El Universal)

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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