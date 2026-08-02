Violencia sacude Morelos; ataques en bares de Cuernavaca y Tetecala dejan 4 muertos

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    Violencia sacude Morelos; ataques en bares de Cuernavaca y Tetecala dejan 4 muertos
    Un ataque en un establecimiento nocturno en la colonia Altavista, Cuernavaca, dejó un saldo de dos hombres muertos y cinco heridos. Cuartoscuro

En el municipio de Tetecala, al sur del estado, murieron dos hombres en un atentado a balazos la noche del sábado

CUERNAVACA, MOR.- Un ataque armado contra un establecimiento nocturno en la colonia Altavista, en Cuernavaca, Morelos, dejó un saldo de dos hombres muertos y cinco heridos, mientras que en el municipio de Tetecala, sur del estado, murieron dos hombres en un atentado a balazos la noche del sábado en un bar de la colonia Centro; los agresores huyeron tras el tiroteo.

El caso de Cuernavaca desató críticas contra la actuación de la Policía municipal porque durante los primeros minutos de la emergencia, los primeros respondientes reportaron la ausencia de víctimas en el lugar.

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Según el informe oficial, a las 00:46 horas el C5 recibió una llamada sobre una persona herida por disparos de arma de fuego en la calle Otilio Montaño.

Los uniformados acudieron a la zona y realizaron un recorrido sin localizar a personas lesionadas, sin embargo, más tarde, siete hombres ingresaron al Hospital General “Dr. José G. Parres” con heridas de arma de fuego.

VÍCTIMAS SE NIEGAN A DECLARAR

Los médicos confirmaron el fallecimiento de Óscar R. D., de 25 años, y Ángel C. G., de 22, debido a la gravedad de las lesiones.

Los otros cinco hombres permanecen con vida y fueron atendidos por diversas heridas ocasionadas por los disparos.

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Las autoridades confirmaron que las víctimas se negaron a declarar sobre el origen de la agresión o las características de los atacantes, entorpeciendo el avance del expediente.

DOS HOMBRES MUERTOS EN BAR

En Tetecala, un ataque a balazos perpetrado la noche del sábado en un bar de la colonia Centro de ese municipio, dejó un saldo de dos hombres muertos.

La agresión ocurrió a las 21:46 horas al interior de un establecimiento ubicado en la calle Barrio La Barranca. Vecinos de la zona alertaron al 911 tras escuchar ráfagas de arma de fuego en el inmueble.

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Elementos de la policía preventiva hallaron a dos hombres con múltiples impactos de bala.

Paramédicos confirmaron la muerte de la primera víctima en la escena del crimen, mientras que al segundo lesionado lo trasladaron de urgencia a un nosocomio, donde murió al recibir las primeras atenciones.

Peritos de la Fiscalía General del Estado acordonaron el local, embalaron casquillos percutidos y realizaron el levantamiento de los cadáveres para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

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