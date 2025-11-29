Explosión en penal de Puerto Vallarta deja dos internos muertos y varios lesionados

Una explosión ocurrida la tarde del viernes 28 de noviembre al interior del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de Puerto Vallarta, Jalisco, dejó como saldo dos internos fallecidos y varios más lesionados, lo que provocó un amplio despliegue de cuerpos de seguridad y emergencia en la zona.

El incidente activó protocolos de seguridad al interior del penal y derivó en el resguardo total del perímetro mientras se realizaban las primeras labores de auxilio.

TE PUEDE INTERESAR: Aumentan a tres las víctimas mortales tras fuerte explosión por pirotecnia en Pesquería, Nuevo León

EXPLOSIÓN SE ORIGINÓ EN EL TALLER DE RECICLAJE DEL PENAL

De acuerdo con reportes oficiales, el estallido tuvo origen en el taller de reciclaje del centro penitenciario, un área donde los internos realizan de manera cotidiana trabajos de separación de plásticos como parte de sus actividades productivas.

La explosión generó un incendio que afectó alrededor de 160 metros cuadrados del taller, lo que obligó a una rápida evacuación de los internos que se encontraban en ese módulo.

Elementos de seguridad del penal solicitaron de inmediato el apoyo de la brigada interna de Protección Civil, que inició maniobras para controlar las llamas. Mientras tanto, fuerzas federales y estatales, entre ellas personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional, arribaron al lugar para asegurar la zona y evitar riesgos adicionales.

MUEREN DOS REOS DENTRO DEL PENAL DE PUERTO VALLARTA TRAS EXPLOSIÓN E INCENDIO

Durante las labores de evacuación, se detectó la ausencia de dos internos que no habían logrado salir del área afectada. Tras sofocar el incendio, brigadistas ingresaron al taller y localizaron a ambos reclusos sin vida, con lesiones severas derivadas del estallido y la exposición al fuego. Se notificó de inmediato a peritos forenses y a los familiares de las víctimas para las diligencias correspondientes.

Las autoridades informaron que varios internos más presentaron heridas leves, principalmente quemaduras superficiales e irritación por inhalación de humo. Ninguno de ellos requirió ser trasladado a un hospital, ya que fueron atendidos en el área médica del Ceinjure.

Los alrededores del penal permanecieron acordonados durante varias horas, en tanto que personal militar y de la Guardia Nacional mantuvo presencia para garantizar la seguridad tanto al interior como al exterior del complejo. La intervención de estas corporaciones fue parte de los protocolos para evitar incidentes adicionales y permitir que se desarrollaran las primeras investigaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Desaparecen cerca de pensión de Pemex en Oaxaca, cuatro choferes de Tamaulipas

INVESTIGAN ORIGEN DE LA EXPLOSIÓN OCURRIDA EN PENAL DE PUERTO VALLARTE

Hasta la noche del viernes, las autoridades no habían determinado las causas de la explosión. Se informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el origen del estallido, así como para establecer si se debió a fallas operativas, acumulación de gases, manejo inadecuado de materiales o posibles errores humanos. Peritos especializados llevan a cabo el análisis de la zona afectada.

El incidente provocó preocupación entre familiares de los internos, quienes se concentraron en las inmediaciones del penal en busca de información oficial. Las autoridades reiteraron que la situación se encontraba bajo control y que no existían riesgos adicionales para la población penitenciaria ni para el personal operativo.