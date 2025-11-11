Senado ajustará Ley contra la Extorsión; prevén aprobarla el próximo martes

CDMX.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, informó que la minuta enviada por la Cámara de Diputados para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión será modificada antes de su aprobación final.

El legislador detalló que la votación en comisiones y en el Pleno se prevé para el próximo martes, tras una revisión exhaustiva de criterios judiciales y agravantes relacionados con el delito.

“La extorsión es el delito más sensible que enfrentamos los mexicanos; hay que revisar a profundidad las jurisprudencias y los criterios de la Corte, sobre todo en materia de agravantes”, declaró López Hernández.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, adelantó que se harán ajustes de fondo y de técnica legislativa para mejorar la redacción y fortalecer las sanciones.

“Nos preocupa que bajar la media aritmética de las penas pueda beneficiar a personas actualmente procesadas o sentenciadas. Debemos tener cuidado con ese punto”, señaló.

El senador también explicó que se revisarán las penalidades aplicables a funcionarios públicos involucrados en actos de extorsión, así como la ubicación de las facultades de investigación, para garantizar un esquema nacional homogéneo.

“Tener una ley nacional en materia de extorsión significa que obligará a las entidades federativas, y por tanto, debemos asegurar una investigación especializada y con el mismo objeto en todo el país”, subrayó Corral.

En tanto, Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, precisó que las modificaciones incluirán aspectos técnicos y operativos, como la capacitación y especialización de ministerios públicos y policías.

“Buscamos un instrumento que cumpla con el propósito de la presidenta de la República: fortalecer las capacidades del Estado para combatir la lacra que representa la extorsión”, puntualizó.

Los presidentes de ambas comisiones se reunirán en los próximos días con la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, para afinar los últimos cambios antes de presentar el dictamen al Pleno. Con información de El Universal