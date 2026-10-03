Explota camioneta con pirotecnia durante peregrinación en el Edomex; hay un fallecido y cinco lesionados

CDMX.- Una camioneta que trasladaba pirotecnia, durante la peregrinación a cabalgata de un grupo de personas, explotó en Temascaltepec, Estado de México. Debido al siniestro una mujer perdió la vida y otras cinco personas resultaron con lesiones, de acuerdo con información proporcionada por el Ayuntamiento.

Según el testimonio de algunos testigos, la unidad se trasladaba, junto a un contingente, de la comunidad de Los Hoyos de Vásquez a San Francisco Oxtotilpan, con motivo de la celebración de la fiesta patronal de esta comunidad.