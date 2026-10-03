Explota camioneta con pirotecnia durante peregrinación en el Edomex; hay un fallecido y cinco lesionados
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La unidad se trasladaba, junto a un contingente, de la comunidad de Los Hoyos de Vásquez a San Francisco Oxtotilpan
CDMX.- Una camioneta que trasladaba pirotecnia, durante la peregrinación a cabalgata de un grupo de personas, explotó en Temascaltepec, Estado de México. Debido al siniestro una mujer perdió la vida y otras cinco personas resultaron con lesiones, de acuerdo con información proporcionada por el Ayuntamiento.
Según el testimonio de algunos testigos, la unidad se trasladaba, junto a un contingente, de la comunidad de Los Hoyos de Vásquez a San Francisco Oxtotilpan, con motivo de la celebración de la fiesta patronal de esta comunidad.
Sin embargo, en el trayecto una chispa encendió la pirotecnia lo que a su vez provocó la explosión. Autoridades de Temascaltepec informaron que elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de Protección Civil del municipio brindaron atención a los afectados.
UN MENOR DE EDAD ENTRE LOS HERIDOS
Una vez que se reportó el incidente al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de Protección Civil municipal, quienes reportaron a un menor de edad entre los heridos, así como un adulto mayor, quienes fueron trasladados al Hospital Municipal de San Sebastián Carboneras.
Los demás heridos fueron llevados a otros hospitales de Toluca y la Ciudad de México. Por su parte, la presidenta municipal de Temascaltepec, Ahimelec Villa Peña, informó que se encuentra dando seguimiento al estado de salud de cada una de las personas que resultaron afectadas por la explosión.