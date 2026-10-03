Explota camioneta con pirotecnia durante peregrinación en el Edomex; hay un fallecido y cinco lesionados

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    Explota camioneta con pirotecnia durante peregrinación en el Edomex; hay un fallecido y cinco lesionados
    Un menor de edad y un adulto mayor resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Municipal de San Sebastián Carboneras. Cortesía

La unidad se trasladaba, junto a un contingente, de la comunidad de Los Hoyos de Vásquez a San Francisco Oxtotilpan

CDMX.- Una camioneta que trasladaba pirotecnia, durante la peregrinación a cabalgata de un grupo de personas, explotó en Temascaltepec, Estado de México. Debido al siniestro una mujer perdió la vida y otras cinco personas resultaron con lesiones, de acuerdo con información proporcionada por el Ayuntamiento.

Según el testimonio de algunos testigos, la unidad se trasladaba, junto a un contingente, de la comunidad de Los Hoyos de Vásquez a San Francisco Oxtotilpan, con motivo de la celebración de la fiesta patronal de esta comunidad.

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Sin embargo, en el trayecto una chispa encendió la pirotecnia lo que a su vez provocó la explosión. Autoridades de Temascaltepec informaron que elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de Protección Civil del municipio brindaron atención a los afectados.

UN MENOR DE EDAD ENTRE LOS HERIDOS

Una vez que se reportó el incidente al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de Protección Civil municipal, quienes reportaron a un menor de edad entre los heridos, así como un adulto mayor, quienes fueron trasladados al Hospital Municipal de San Sebastián Carboneras.

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Los demás heridos fueron llevados a otros hospitales de Toluca y la Ciudad de México. Por su parte, la presidenta municipal de Temascaltepec, Ahimelec Villa Peña, informó que se encuentra dando seguimiento al estado de salud de cada una de las personas que resultaron afectadas por la explosión.

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Milthon Puch

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Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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