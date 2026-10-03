Reportan pérdidas por 48 mdp tras marcha del 2 de Octubre en CDMX
Los daños atribuidos al denominado “Bloque Negro” ocasionaron afectaciones económicas de entre un millón y un millón y medio de pesos
CDMX .- Tras las movilizaciones realizadas ayer por la conmemoración del 2 de octubre, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó pérdidas por al menos 48 millones de pesos, derivadas tanto del cierre anticipado de negocios como de la inversión en medidas de protección para establecimientos mercantiles.
De acuerdo con el organismo, los comercios ubicados en el Centro Histórico y en los corredores de Eje Central Lázaro Cárdenas y Ricardo Flores Magón registraron pérdidas conjuntas por 23 millones 125 mil pesos debido a ventas no concretadas.
Además, los 3 mil 569 establecimientos afectados destinaron aproximadamente 25 millones 590 mil pesos a la instalación de vallas, tapiales y otras medidas de protección, así como a la contratación adicional de servicios de seguridad privada.
DAÑOS OCASIONADOS POR EL “BLOQUE NEGRO”
La Canaco CDMX añadió que los daños atribuidos a integrantes del llamado “Bloque Negro” ocasionaron afectaciones económicas de entre un millón y un millón y medio de pesos.
Durante la jornada de ayer, grupos de manifestantes saquearon comercios, causaron destrozos y arrojaron piedras y petardos en inmediaciones del Zócalo.
Ante este escenario, la Cámara exhortó a las autoridades capitalinas a instrumentar mecanismos de apoyo y compensación para los comerciantes afectados, además de fortalecer los protocolos de protección, prevención y sanción.