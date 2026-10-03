Reportan pérdidas por 48 mdp tras marcha del 2 de Octubre en CDMX

CDMX .- Tras las movilizaciones realizadas ayer por la conmemoración del 2 de octubre, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó pérdidas por al menos 48 millones de pesos, derivadas tanto del cierre anticipado de negocios como de la inversión en medidas de protección para establecimientos mercantiles.

De acuerdo con el organismo, los comercios ubicados en el Centro Histórico y en los corredores de Eje Central Lázaro Cárdenas y Ricardo Flores Magón registraron pérdidas conjuntas por 23 millones 125 mil pesos debido a ventas no concretadas.