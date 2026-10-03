Ataque a bar deja cinco personas muertas en Zamora, Michoacán

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    Ataque a bar deja cinco personas muertas en Zamora, Michoacán
    Del 1 de enero al 31 de agosto de este año, la Fiscalía de Michoacán tiene registrados un total de 447 asesinatos. Cortesía

La ofensiva criminal tuvo lugar en el Bar El Quijote, localizado sobre la Avenida Virrey de Mendoza, colonia Las Fuentes

MORELIA, MICH.- El saldo de un ataque armado perpetrado en un bar del municipio de Zamora, Michoacán, fue de cinco personas muertas y tres más lesionadas.

La ofensiva criminal tuvo lugar en el Bar El Quijote, localizado sobre la Avenida Virrey de Mendoza de la colonia Las Fuentes, de ese municipio ubicado en los límites de Michoacán con el estado de Jalisco.

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Los informes policiales refieren que varios sujetos armados irrumpieron la noche de este viernes en el establecimiento y dispararon contra varios de los clientes.

Al lugar arribó personal de las diferentes corporaciones de seguridad, así como de los cuerpos de auxilio que dieron asistencia médica a las víctimas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a un hospital público de ese municipio, el tercero más violento del estado en materia de homicidios dolosos.

SUMAN 447 ASESINATOS EN 2026

Del 1 de enero al 31 de agosto de este año, la Fiscalía de Michoacán tiene registrados un total de 447 asesinatos.

En ese periodo, los municipios más violentos en materia de homicidios dolosos son: Morelia, con 89 crímenes; Uruapan con 69 y Zamora con 60.

Morelia, en esos 8 meses, es también el municipio con mayor incidencia delictiva de delitos del fuero común, con 12 mil 907, seguido de Uruapan con 3 mil 931, del total de 37 mil 291 delitos.

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Con relación al delito de feminicidios, de igual manera, Morelia es donde más se perpetraron: 3 de los 12 asesinatos de mujeres que se registraron en esos 8 meses.

Y, de acuerdo a las cifras oficiales, los municipios donde se registraron más abusos de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública en ese mismo periodo, son: Morelia, con 66, seguido de Uruapan con 13 y Pátzcuaro con 9.

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