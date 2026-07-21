Expropian 102 hectáreas para tramo 6 del Tren Maya

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Expropian 102 hectáreas para tramo 6 del Tren Maya
    El ejido celebró convenios de ocupación previa, por lo que los propietarios fueron notificados del procedimiento expropiatorio. CUARTOSCURO

La superficie del ejido Juan Sarabia, municipio de Othón P. Blanco, será incoroporada al tramo Tulum-Chetumal

El Gobierno federal expropió 102.19 hectáreas del Ejido Juan Sarabia, en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, para destinarlas a obras de infraestructura ferroviaria, la operación del Tren Maya y sus obras complementarias, por una indemnización de 160.7 millones de pesos.

El decreto, firmado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación, establece que la superficie será incorporada al Tramo 6 Tulum-Chetumal del proyecto ferroviario.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tramita-ruffo-appel-nuevo-amparo-contra-detencion-DB22320542

La expropiación comprende 67.69 hectáreas de tierras de uso común y 34.49 hectáreas de uso parcelado, para un total de 102.19 hectáreas.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) fijó en 160.74 millones de pesos el monto de la indemnización, que deberá cubrir Tren Maya, S.A. de C.V. a los ejidatarios y titulares de las parcelas afectadas, descontando los anticipos que, en su caso, ya hubieran sido entregados.

El decreto señala que la empresa deberá acreditar el pago de la indemnización antes de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ejecute la ocupación definitiva de los terrenos.

El procedimiento inició en julio de 2024, cuando Fonatur Tren Maya y Tren Maya, S.A. de C.V., solicitaron la expropiación de poco más de 102 hectáreas para la construcción de infraestructura ferroviaria, derecho de vía y obras complementarias del Tramo 6.

Tras los trabajos técnicos, las autoridades ajustaron la superficie originalmente solicitada de 102.23 hectáreas a 102.19 hectáreas.

El expediente refiere que el ejido celebró convenios de ocupación previa y que los propietarios fueron notificados del procedimiento expropiatorio, sin presentar objeciones dentro del plazo legal.

El Gobierno justificó la utilidad pública de la expropiación al señalar que los terrenos serán destinados a la infraestructura ferroviaria y a la operación del Tren Maya, incluido el servicio de transporte de pasajeros y carga.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Trenes

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Sheinbaum, sin pendientes

Sheinbaum, sin pendientes
true

Sheinbaum... derribando mitos

Claudia Sheinbaum afirmó que México fue la mejor sede del Mundial y anunció un balance con datos de turismo, derrama económica y seguridad.

‘México fue la mejor sede de las tres’: Sheinbaum destaca el Mundial y exige disculpa a Ricardo Salinas Pliego
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, fue detenido la semana pasada; lo investigan por huachicol.

Agentes aduanales, pieza clave en el tráfico de huachicol
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Aunque la Acta de Nacimiento no tiene una fecha de caducidad legal, algunas instituciones solicitan versiones recientes para realizar determinados trámites.

¿Ya caducó mi Acta de Nacimiento?... cómo saber si esta vigente en formato impreso o digital en PDF
La industria cinematográfica lamenta la muerte de Kaylee Hottle, actriz que conquistó al público con su interpretación de Jia en las películas de Godzilla vs Kong

Fallece la joven actriz Kaylee Hottle a los 18 años; apareció en las películas ‘Godzilla vs Kong’
Videos de la Final del Mundial 2026 muestran que Giuliano Simeone perdió la marca de Ferran Torres mientras acomodaba su calceta.

La derrota de Argentina en la Final del Mundial ya tiene un culpable: las calcetas de Giuliano Simeone