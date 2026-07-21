Expropian 102 hectáreas para tramo 6 del Tren Maya

El decreto, firmado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación, establece que la superficie será incorporada al Tramo 6 Tulum-Chetumal del proyecto ferroviario.

El Gobierno federal expropió 102.19 hectáreas del Ejido Juan Sarabia, en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, para destinarlas a obras de infraestructura ferroviaria, la operación del Tren Maya y sus obras complementarias, por una indemnización de 160.7 millones de pesos.

La expropiación comprende 67.69 hectáreas de tierras de uso común y 34.49 hectáreas de uso parcelado, para un total de 102.19 hectáreas.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) fijó en 160.74 millones de pesos el monto de la indemnización, que deberá cubrir Tren Maya, S.A. de C.V. a los ejidatarios y titulares de las parcelas afectadas, descontando los anticipos que, en su caso, ya hubieran sido entregados.

El decreto señala que la empresa deberá acreditar el pago de la indemnización antes de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ejecute la ocupación definitiva de los terrenos.

El procedimiento inició en julio de 2024, cuando Fonatur Tren Maya y Tren Maya, S.A. de C.V., solicitaron la expropiación de poco más de 102 hectáreas para la construcción de infraestructura ferroviaria, derecho de vía y obras complementarias del Tramo 6.

Tras los trabajos técnicos, las autoridades ajustaron la superficie originalmente solicitada de 102.23 hectáreas a 102.19 hectáreas.

El expediente refiere que el ejido celebró convenios de ocupación previa y que los propietarios fueron notificados del procedimiento expropiatorio, sin presentar objeciones dentro del plazo legal.

El Gobierno justificó la utilidad pública de la expropiación al señalar que los terrenos serán destinados a la infraestructura ferroviaria y a la operación del Tren Maya, incluido el servicio de transporte de pasajeros y carga.